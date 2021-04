PRESSIONS DE PRÊT – Le Financial Express

Certains ont même suggéré que le FMI devrait attendre «qu’un gouvernement plus responsable soit élu l’année prochaine». Image représentative

C’est peut-être une «démocratie directe» que les gouvernements redouteraient. Les Kenyans ne veulent pas que le Fonds monétaire international (FMI) prête à leur gouvernement. À cette fin, ils ont signé avec fureur des pétitions en ligne et se sont adressés à Twitter et à d’autres plateformes de médias sociaux pour critiquer la décision du FMI de prêter 2,34 milliards de dollars sur trois ans.

Ils ne veulent pas que leur gouvernement utilise des prêts parce que, comme beaucoup l’ont allégué sur les médias sociaux, la majeure partie de l’argent sera détournée par les fonctionnaires du gouvernement tandis que les citoyens seront laissés à la tête de la facture, grâce à des impôts plus élevés, à une réduction des dépenses publiques, etc. ont même suggéré que le FMI devrait attendre «qu’un gouvernement plus responsable soit élu l’année prochaine».

Une pétition, selon Bloomberg, déclare que «les prêts précédents au gouvernement kenyan n’ont pas été utilisés avec prudence et ont souvent abouti à des scandales de méga-corruption» – cette pétition a recueilli des centaines de milliers de votes quelques jours après sa création. Bien sûr, le FMI ne révoquera probablement pas le prêt, mais face à une mauvaise publicité sur le prêt, il pourrait peut-être faire pression sur le gouvernement kenyan pour qu’il soit plus responsable des dépenses publiques – pour le moment, il a choisi de se concentrer sur le fardeau que la population kényane devra assumer les emprunts alternatifs ainsi que le fait que les prêts aideront le pays à répondre aux besoins à «moyen terme». Le FMI a peut-être raison, mais les Kenyans ordinaires semblent trop aigris par la greffe pour acheter cela.

