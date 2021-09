Prêt à attendre une revanche avec Adesanya, Derek Brunson n’exclut pas de combattre Cannonier ou les Paul Brothers

Ayant atteint les cinq victoires consécutives – la meilleure séquence de son histoire sur l’Octogone -, Derek Brunson il est clair que, désormais, les options sont abondantes.

Le combattant de 37 ans a fait sa marque pour entrer dans le top 5 des poids moyens en terminant l’ancien concurrent des poids welters, Darren jusqu’à, dans l’engagement stellaire du UFC Fight Night Las Vegas 36 samedi dernier.

S’adressant aux médias de l’UFC APEX, Brunson a expliqué que, bien qu’il puisse attendre début 2022 pour affronter le vainqueur du match revanche entre le champion, Israël Adesanya, et Robert Whittaker, a admis qu’il pouvait rester occupé à se battre soit avec Jared canonnier ou boxer contre l’un des frères Paul.

“Je pourrais utiliser un de ces combats d’enrichissement contre les frères Paul ou quelque chose comme ça”, a déclaré le produit de Sanford MMA (via Ag Fight). “Peut-être que Dana White peut me prêter Triller (Fight Club) pour combattre l’un de ces gars, ou peut-être que je peux attendre le combat Adesanya-Whittaker au début de l’année et combattre le vainqueur en mars ou avril. Nous avons des options. (…) Cannonier n’est pas hors de question, mais j’ai été irréductible en demandant aux gars les plus coriaces de la division. J’ai demandé à Paulo Costa, et ils lui ont envoyé le contrat, mais il ne l’a pas signé. S’il avait obtenu ce combat, il serait déjà le prochain challenger pour le titre. Je fais tout le travail. Je veux être récompensé. Je n’ai jamais eu de chance pour le titre dans ma carrière«.

Cannonier, numéro trois au classement, passe à 4-1 chez les poids moyens grâce à une victoire par décision unanime sur Kelvin Gastelum qui a eu lieu dans le UFC Fight Night Las Vegas 34.

S’il attendait et décroche un coup de départ, Brunson serait en mesure de venger l’une de ses quatre dernières défaites TKO. L’ex-combattant de Force de frappe a été finalisé par Adesanya dans le UFC 230 et par Whittaker dans le UFC Fight Night Melbourne 27 novembre 2016.

