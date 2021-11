Prêt à démissionner le jour où je reçois une indication du centre : le gouverneur du Meghalaya, Satyapal Malik

Malik a également déclaré que la décision n’a été prise sous aucune pression politique ou sur l’opposition influençant les agriculteurs.

Le gouverneur du Meghalaya, Satyapal Malik, a déclaré que toutes les demandes des agriculteurs n’avaient pas encore été satisfaites et que le gouvernement devrait accepter les demandes des agriculteurs concernant le prix de soutien minimum (MSP). Malik a déclaré que le MSP est une demande fondamentale des agriculteurs et que si le gouvernement l’accepte, les agriculteurs retireront leur protestation.

Malik, qui a ciblé le gouvernement de Narendra Modi sur la question des manifestations agricoles, a déclaré qu’une fois la demande du MSP acceptée, il exhorterait les agriculteurs à mettre fin à leur agitation et à rentrer chez eux. « J’exhorte les agriculteurs à obtenir une assurance sur le MSP et les comités formés pour traiter d’autres problèmes et rentrer chez eux. Je leur conseillerais de ne pas étirer leur protestation inutilement. Le MSP est leur demande de base et je suis avec eux sur cette question », a déclaré Malik.

Malik s’est également félicité de l’abrogation des trois lois agricoles par le Centre et a déclaré que le Premier ministre Modi avait fait preuve d’un grand cœur en prenant cette décision. Confronté à des questions sur l’attaque du gouvernement malgré le fait qu’il détenait une position constitutionnelle, Malik a déclaré que de nombreux gouverneurs avaient adopté une position similaire dans le passé et a remis en question le silence lorsque « les gouverneurs ont renversé des gouvernements élus ». Sur la question de démissionner du poste de gouverneur, Malik a déclaré : « Le jour où j’aurai une indication de celui qui m’a nommé, je me retirerai.

Malik a également déclaré que la décision n’a été prise sous aucune pression politique ou sur l’opposition influençant les agriculteurs. « Les agriculteurs sont apolitiques et ne sont influencés par aucun parti politique », a-t-il ajouté.

Le gouverneur avait récemment affirmé qu’environ 600 personnes étaient mortes pour protester contre les trois lois agricoles litigieuses, mais aucune condoléance n’est venue du Centre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.