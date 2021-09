Prêt à franchir le pas de la propriété d’entreprise ? Les tendances dures jettent les bases

Au cours de leur carrière professionnelle, l’idée leur vient à l’esprit : « J’aimerais pouvoir travailler pour moi-même », ou ils examinent un produit, un service ou un processus et déclarent : « il doit y avoir un meilleur manière.

Presque chaque jour, un individu avec cette idée fait le saut dans l’entrepreneuriat, dans l’espoir de perturber positivement une industrie, de faire une différence dans le monde ou de devenir le prochain Steve Jobs ou Elon Musk, dont on se souviendra pour quelque chose qu’ils ont créé qui n’existait pas. avant eux.

L’entrepreneuriat peut être à faible risque

Démarrer une entreprise ou inventer quelque chose de perturbateur peut être une entreprise risquée ; Cependant, comme j’enseigne fréquemment dans mon Anticipatory Leader System, l’innovation basée sur la certitude est à faible risque, tandis que l’innovation basée sur l’incertitude est à haut risque. Mais comment un nouvel entrepreneur fait-il la différence entre les entreprises à faible et à haut risque ?

Ils font en fait la différence entre les tendances dures et les tendances douces, où les tendances dures sont des certitudes futures qui se produiront et les tendances douces sont des possibilités futures qui sont ouvertes à l’influence. Avec ceux-ci, un leader anticipatif se brosse un tableau de ce qui se passera dans ce monde, comment ces certitudes perturberont les industries et ce qu’ils peuvent faire pour tirer parti de ces perturbations à leur avantage. Cette méthodologie fait de l’innovation et de l’entrepreneuriat en général une entreprise beaucoup moins risquée.

Commencer par les cycles

Utiliser ma méthodologie Hard Trend pour établir un environnement à faible risque pour l’innovation demande de la pratique, et l’une des meilleures façons de le pratiquer est de maîtriser le concept de cycles. Explorons quelques cycles que nous rencontrons dans notre vie quotidienne qui aident à identifier les tendances dures.

D’abord, considérez le fait que demain viendra. Pouvez-vous dire avec une certitude absolue que le soleil se lèvera en fait à l’est demain ? Sauf changement majeur dans la rotation de la Terre, le lever du soleil de demain est une certitude future récurrente ; une tendance dure !

Lorsque cet inévitable lever de soleil vous réveille, il est probable que vous ayez faim pour le petit-déjeuner. Après avoir commencé votre journée par un repas, il est certain que vous aurez effectivement faim pour le déjeuner, puis, finalement, faim pour le dîner. Ce cycle se répète ensuite indéfiniment ; c’est un cycle qui vous maintient nourri et en bonne santé.

Qu’en est-il du cycle de vie biologique d’un être humain ? Si un enfant naît aujourd’hui, il grandira et continuera à vieillir chaque jour. Le vieillissement est une tendance difficile ; cependant, quelle que soit la durée de la vie, pas un seul être vivant sur cette planète n’a bu une gorgée d’une fontaine de jouvence proverbiale, où ils cessent de vieillir, ce qui en fait un cycle de vie récurrent.

Tirer parti des cycles pour une perturbation positive

Ceux-ci semblent probablement simples lorsque vous les lisez; Cependant, mon objectif en écrivant ceci est de vous donner une rampe de lancement pour identifier des cycles plus complexes qui font partie intégrante du développement d’idées commerciales transformatrices. Alors que la plupart des individus tiennent les cycles pour acquis, l’entrepreneur Anticipatoire considère ces événements de manière plus exponentielle.

Les certitudes futures ont des possibilités futures, ou tendances douces, qui sont ouvertes à l’influence. En regardant les cycles susmentionnés qui se produisent chaque jour, nous pouvons assez facilement identifier les tendances douces qui s’en suivent. Une personne qui a faim tout au long de la journée est une tendance dure, mais ce dont elle a envie, c’est une tendance douce ouverte à l’influence de votre camion de restauration spécialisé garé près de son lieu de travail.

La tendance dure que chaque individu né finit par grandir apporte avec elle une multitude de tendances douces, telles que ce que chaque génération préfère en matière de vêtements, de choix de divertissement, de habitudes d’achat, etc. Et enfin, le soleil qui se lève chaque jour apporte des Soft Trends illimitées si vous y pensez ! Combien d’événements différents dans votre vie quotidienne sont susceptibles d’être influencés ?

L’appliquer aux entreprises

Après une maîtrise de la compréhension de base des cycles quotidiens et où les tendances dures et les tendances douces font des apparitions dans notre vie quotidienne, identifier ces mêmes occurrences dans les entreprises et les industries devient une seconde nature pour un entrepreneur Anticipatoire.

Les cycles sont en grande partie enracinés dans des modèles de comportements. Lorsque nous nous concentrons sur différentes générations qui ont un pouvoir d’achat, telles que les baby-boomers, les millennials et même la génération Z, nous commençons à découvrir à quel point leurs habitudes de dépenses sont cycliques par rapport à leurs prédécesseurs générationnels.

Par exemple, j’ai mentionné dans le passé comment, dans les années 80, les débuts de la fourgonnette étaient en grande partie parce que les baby-boomers commençaient à avoir des familles et ne voulaient pas imiter leurs parents en achetant le break d’antan. . Par conséquent, Dodge l’a reconnu et a introduit la mini-fourgonnette – un nouveau type de transport familial jamais vu auparavant.

Maintenant que les milléniaux ont non seulement leur propre pouvoir d’achat, mais commencent également à avoir leur propre famille, la tendance difficile devient claire : les générations se marieront, auront des enfants et auront besoin d’un véhicule familial. La tendance douce est également évidente : ce qu’ils veulent est ouvert à l’influence.

Anticiper pour pré-résoudre les problèmes

Les constructeurs automobiles ont utilisé ces principes de mon modèle d’organisation anticipative pour reconnaître la tendance dure selon laquelle les jeunes générations grandiraient et finiraient par avoir leur propre famille, et ont dûment noté le cycle selon lequel eux aussi rejetteraient probablement l’idée de conduire leur famille dans un minibus.

Bientôt, vous avez vu des preuves évidentes de tenir compte de la tendance douce de ce qu’ils préféreraient conduire, et maintenant nous avons une pléthore de véhicules multisegments qui incarnent à la fois l’élégance d’un coupé et la commodité d’un SUV.

Apprendre à maîtriser les cycles de compréhension couplé à la mise en œuvre de ma méthodologie Hard Trend apporte un niveau de certitude à faible risque à chaque entrepreneur, qu’il soit nouveau dans les affaires ou essaie de rester en avance sur les perturbations de toute nature. La seule vraie façon de « maintenir le statu quo », pour ainsi dire, est d’utiliser l’anticipation pour devenir un perturbateur positif, en établissant le statu quo.

Publié à l’origine ici.

Auteur : Daniel Burrus

Suivez @DanielBurrus

Daniel Burrus est considéré comme l’un des plus grands futurologues au monde en matière de tendances mondiales et d’innovation de rupture. Le New York Times l’a qualifié d’un des trois gourous des affaires les plus demandés en tant qu’orateur.

Il a prononcé plus de 3 000 discours dans le monde entier et est un… Voir le profil complet ›