Prêt à laisser les cookies derrière vous ? Étapes pour devenir un expert en données de première partie

Ce n’est un secret pour personne que les cookies tiers sont en voie de disparition. Les consommateurs ont exigé plus de contrôle sur les données qu’ils partagent, et les réglementations gouvernementales et les navigateurs ont emboîté le pas.

Selon StatCounter, on peut s’attendre à une baisse de 82 % des supports adressables avec la perte des cookies tiers. Cela équivaut à une énorme perte de données – des données qui influencent la stratégie, établissent des connexions et, en fin de compte, stimulent les ventes.

Alors, comment comptez-vous remplacer cette perte?

Les organisations qui réussissent passeront à une stratégie de première partie. Sans un plan approprié, les équipes marketing trébucheront sur les réglementations en matière de confidentialité et auront du mal à créer des campagnes optimisées, en particulier si ces données sont séparées sur plusieurs plates-formes ou se trouvent dans des silos tiers.

Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour passer à votre nouvelle stratégie de données et collecter, gérer et utiliser les données à leur plein potentiel.

Créer une feuille de route exploitable

Décrivez vos buts et objectifs marketing, tels que l’augmentation des prospects qualifiés, la fidélisation de la clientèle et les ventes incitatives. Cartographiez ensuite le type de données dont vous aurez besoin pour faire de ces objectifs une réalité. Par exemple, si vous êtes une nouvelle marque qui cherche à accroître sa part de voix, de simples données démographiques peuvent aider à générer la large notoriété que vous recherchez. Cependant, si l’objectif est de vendre, vous voudrez vous rapprocher beaucoup plus du client final avec une collecte de données personnalisée comme la boisson de son choix ou les entraînements préférés.

Choisissez des partenaires qui vous aident à collecter, segmenter et cibler

Des agences expertes et des solutions technologiques peuvent aider à transformer les données en tactiques de personnalisation et d’engagement. Ils peuvent également aider à améliorer les profils des clients avec des données acquises via des points de contact propriétaires. Lorsqu’elle est agrégée dans une plate-forme complète de données client (CDP), la segmentation permet des programmes de fidélisation et de rétention ciblés à grande échelle.

Appliquer tout au long du parcours client

Tirez parti de la technologie pour personnaliser la bonne collecte de données de première partie au bon moment et dynamiser les conversations. La beauté d’une stratégie de données first party réside dans sa capacité à influencer les décisions tout au long du parcours. Les marques peuvent se connecter avec les clients sur le marché au stade tardif de l’entonnoir en déployant des messages locaux tels que des informations sur les magasins ou les conditions météorologiques pour retirer les produits des étagères.

Garantir le respect de la confidentialité et instaurer la confiance

Les experts en données de première partie s’assurent que les profils des clients sont conformes aux politiques et réglementations en matière de confidentialité, notamment la California Consumer Privacy Act (CCPA) et le règlement général européen sur la protection des données (GDPR). De plus, en restant transparent sur la façon dont les données seront utilisées, vous renforcerez les relations avec les clients.

Les données de première partie offrent aux marques des opportunités de se connecter et d’interagir avec leurs clients à un niveau plus profond que jamais. Ces données étant propres à votre marque, les programmes que vous créez permettent une plus grande différenciation sur le marché. La bonne agence et la bonne solution technologique sont essentielles pour vous aider à déverrouiller vos données dans des tactiques de personnalisation plus éclairées, des campagnes optimisées et des expériences d’achat transparentes, et vous aideront également à renforcer la confiance.

En savoir plus sur ce sujet dans ce livre blanc : Le livre blanc Cookieless Future

Auteur : Stéphanie Shreve

Stephanie Shreve est vice-présidente de l’engagement des partenaires chez PowerChord. Elle est responsable du marketing logiciel et numérique avec plus de 20 ans d’expérience à la tête d’équipes hautement performantes pour soutenir les marques mondiales et les partenaires stratégiques. Avec un historique de performance, Stéphanie s’efforce d’établir des relations solides avec les clients pour créer des solutions qui… Voir le profil complet ›