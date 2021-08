Prêt à livrer sur la pizza robotisée : Picnic fixe le prix et commence à prendre des commandes pour la machine à tarte

Le système de pizza pique-nique. (Photo de pique-nique)

Commandez !

Picnic, la startup de l’automatisation alimentaire de Seattle, a annoncé mardi qu’elle accepte les précommandes de clients américains pour son système de pizza Picnic, conçu pour réduire les coûts et la main-d’œuvre dans les cuisines commerciales.

La machine à pizza robotisée sera disponible à des prix d’abonnement mensuels compris entre 3 500 $ et 5 000 $, selon la configuration et les volumes de production. Picnic a déclaré qu’il fabriquera et installera les commandes des clients existants jusqu’en 2021 et que les nouvelles commandes du système commenceront à être expédiées en 2022.

La société a partagé la nouvelle lors de l’International Pizza Expo and Conference à Las Vegas.

« Il s’agit d’une étape importante pour Picnic, et nous ne pourrions être plus heureux d’annoncer la disponibilité commerciale », a déclaré le PDG de Picnic, Clayton Wood, dans un communiqué de presse.

Le Picnic Pizza System est une machine d’assemblage de pizzas sur laquelle un seul employé peut préparer jusqu’à 100 pizzas personnalisées de 12 pouces par heure. Des ingrédients frais sont distribués sur une pâte faite à la main et la recette peut être modifiée pour s’adapter au restaurant, à la cuisine commerciale ou au propriétaire de la machine.

Une pizza en cours de construction par un système de pizza pique-nique. (Photo de fichier .)

Picnic s’est vendu en raison du besoin d’automatisation pour compenser une pénurie chronique de main-d’œuvre dans le secteur de la restauration. Ce besoin se manifeste de manière très aiguë pendant la pandémie et a suscité un vif intérêt pour la solution de pizza, a déclaré Wood à ..

« Faire de la pizza a toujours été un travail où il est difficile de garder les travailleurs au travail », a déclaré Wood. « C’est un roulement de personnel très élevé, un travail difficile à bien faire, un travail difficile à faire en période de pointe. C’est là que notre système prospère vraiment.

Wood a également déclaré que la pandémie avait accéléré les tendances qui se produisaient déjà, notamment en ce qui concerne la livraison et la livraison. La demande pour ces services augmente la demande pour les restaurants et autres lieux de préparation des aliments tels que les cuisines fantômes et les commissaires. Le Wall Street Journal a rapporté qu’il y avait 1,3 million de postes vacants dans les restaurants et les hôtels à la fin du mois de mai, et l’automatisation de la production de nourriture est une réponse.

“Le service alimentaire est en train d’être repensé”, a déclaré Wood.

Picnic a précédemment déclaré avoir suscité de l’intérêt et de nouveaux partenariats avec Orion Land Mark, les restaurants Ethan Stowell de Seattle, la National Service Cooperative et Baseline Hardware.

La société a récemment levé 20,5 millions de dollars lors d’un tour de table de série A.