Pret a Manger voit les ventes de la ville de Londres chuter de 30% au milieu de la vague Omicron

Pret a Manger a vu les ventes de ses bars à sandwichs et cafés City of London et Canary Wharf chuter de près de 30% en une seule semaine après que le gouvernement britannique a mis en place des restrictions pour freiner la propagation de la variante Omicron du coronavirus.

Dans le cadre du plan B du gouvernement, entré en vigueur le 13 décembre, les gens sont invités à travailler à domicile s’ils le peuvent et le couvre-visage est obligatoire dans les lieux publics intérieurs.

Pret, qui exploite environ 400 magasins à travers le Royaume-Uni, a été durement touché par la pandémie et les changements associés dans les comportements de travail.

La prédominance des magasins de la chaîne à Londres l’a désavantagée, car une fois de plus les personnes à domicile et alors que les ventes de déjeuners au bureau avaient commencé à se redresser au second semestre, les ventes de café étaient toujours en baisse par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Les données publiées aujourd’hui ont révélé que les volumes de transactions dans les cafés Pret’s destinés aux employés de la ville ont chuté de 29% entre la semaine se terminant le 9 décembre et la semaine se terminant le 16 décembre, à seulement 52% des niveaux de janvier 2020.

Il s’agit du plus bas niveau d’échanges dans les magasins de la ville de Londres depuis la semaine se terminant le 2 septembre, lorsque de nombreux travailleurs de la ville étaient en vacances.

« Nous savons que nous devons continuer à pousser dans les quartiers d’affaires de Londres et réfléchir constamment à de nouvelles façons de développer nos activités sur ces marchés cruciaux », a déclaré le directeur général de Pret, Pano Christou, fin novembre.

Dans le but de résoudre ce problème, Pret a lancé un nouveau programme de fidélité appelé Pret Perks, qui a commencé un déploiement progressif le 1er décembre 2021. Il fait suite au lancement de son service d’abonnement, lancé pendant la pandémie, permettant aux clients d’accéder à cinq cafés gratuits par jour pour le prix de 20 £ par mois.

Cependant, alors que le service d’abonnement s’est avéré populaire auprès des clients, il a également ouvert la porte à des critiques – de la part des clients et du personnel, la chaîne ayant reçu plus de 5 000 plaintes concernant l’offre, avec de nombreuses boissons indisponibles.

Christou a déclaré à Bloomberg cette semaine : « Jour après jour, nous fermons de plus en plus de magasins et jusqu’où cela ira, je ne sais pas… La plus grande préoccupation est le soutien du gouvernement à des choses telles que le régime de congé. Sans cela, Pret ne peut pas garder des milliers de personnes sur la liste de paie aussi longtemps.

Pret a maintenant été contraint de fermer plus de 70 magasins depuis le coup de Covid, mais a réussi à obtenir un financement bancaire d’urgence en avril 2020, avant de recevoir une injection de capital de 185 millions de livres sterling de son propriétaire, le groupe luxembourgeois JAB.

