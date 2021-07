Prêt à partir? Carmen Salinas a déjà distribué son héritage ! | Instagram

Tout semble indiquer que le célèbre actrice La mexicaine Carmen Salinas est déjà plus que prête à partir, car elle a distribué son patrimoine pour que tout soit clair quand elle ne sera plus en vie, ce qui fait sans aucun doute très peur à tout le monde.

Et c’est qu’en ces temps-là on ne sait plus quand son jour viendra, c’est pour cette raison que l’actrice ne veut pas de problèmes entre ses proches lorsqu’elle est absente.

C’est lors d’une interview pour l’émission Hoy, où Carmen Salinas a annoncé qu’elle avait déjà distribué son héritage.

L’actrice de 81 ans ne veut pas quitter les problèmes familiaux quand elle est partie, alors elle a tout son testament prêt.

Il ne reste plus rien de cette maison et du studio qui seront pour les filles (fils) de Pedrito, et cette maison pour ma fille María Eguenia, et la volonté est déjà en place », a déclaré le producteur de théâtre.

De plus, profitant des caméras de télévision, l’actrice bien-aimée a annoncé que sa maison à Mexico (CDMX) a pu l’acheter grâce à la loterie gagnée.

C’est vrai, même si vous ne le croyez pas et pensez que le truc de la loterie est faux, Carmelita a gagné 350 000 pesos avec un billet de loterie pour le 24 décembre 1966 avec le numéro 30 000 444.

Avec ceux que j’ai acheté cette maison”, a-t-elle avoué avec enthousiasme.

Pour finir, il a fait connaître son opinion sur des célébrités qui ont laissé des problèmes d’héritage, comme Joan Sebastian ou José José.

Je pense qu’ils ont dû laisser un testament, mais ils l’ont foiré là-bas », a-t-il déclaré en riant.

A noter que Salinas a fait ses débuts en tant qu’actrice sous la direction d’Ernesto Alonso dans des productions telles que The Neighborhood, The Border, Sublime Redemption et The Driver.

Elle a été honorée à Mexico pour ses 60 ans de carrière artistique et en plus d’être une femme d’affaires avec la mise en scène d’Aventurera, qui a fait le tour des places de la République mexicaine et est l’une des figures mexicaines, aux côtés de Mario Zaragoza, Roberto Sosa et Jesús Ochoa, qui a participé aux côtés de l’acteur américain Denzel Washington au film Hombre en llamas, qui a été tourné dans des lieux situés dans les villes de Mexico et de Puebla.

Comme si cela ne suffisait pas, les rideaux ont ouvert la voie à cette actrice dans Every One Her Life, I Vine, I Saw and I Got Better, mais sa meilleure participation a été dans la pièce Learning to be a Lady pour laquelle elle a été reconnue par critiques.

Plus tard au cinéma elle consolide sa carrière en jouant des rôles urbains qui la conduisent à être la coqueluche des grandes masses, des situations qui permettent au public de s’identifier pleinement, que ce soit dans les rues de la grande ville ou en province.

Il a participé à des films tels que : Distrito Federal, Paso de la cojo, El s3x0 sense, Que viva Tepito, mi barrio, Carnival night, Weekend in Garibaldi, Danzón, City of the blind, A paso de lame, Long way to Tijuana, Esta Pancho dîner soir, Huevos rancheros, Parmi ficheras marche le Diable, Mexicain Albures, Corruption, Odeur de mu3rt3, La fille dans la piscine, Mexicain, tu peux, La course ne perd jamais, On se moque de la migra, entre autres.