Prêt à renforcer le dialogue et à intensifier la collaboration technique avec l’Inde pendant la pandémie: FMI

Le Fonds monétaire international est prêt à renforcer son dialogue et à intensifier sa collaboration technique avec l’Inde, a déclaré le porte-parole Gerry Rice, observant que la tragédie humaine est un rappel brutal que la pandémie continue d’être une grave menace à l’échelle mondiale. «Nos grandes sympathies et notre soutien au peuple indien, et à ce qui s’y passe par rapport à la pandémie, à ceux qui ont perdu la vie et souffrent des suites de la crise du COVID-19», Mme Rice, directrice de le département de la communication du Fonds monétaire international (FMI) a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse ici jeudi.

«Nous suivons de très près les événements en Inde. Et nous espérons que le nombre de nouvelles infections continuera de baisser, a ajouté Rice ». L’Inde a été secouée par la deuxième vague de coronavirus qui a paralysé son système de santé.

Jusqu’à jeudi, le total des cas de COVID-19 en Inde est passé à 2,57,72,440 après avoir signalé 2,76,110 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, tandis que les décès quotidiens ont été enregistrés en dessous de 4000 après quatre jours, portant le bilan à 2,87,122, selon à la mise à jour des données du ministère de la Santé de l’Union. Répondant à une question, Mme Rice a déclaré que le FMI continue de collaborer étroitement avec les autorités indiennes.

«Nous sommes prêts à renforcer notre dialogue et à intensifier notre collaboration technique. La tragédie humaine en Inde est un rappel brutal du fait que la pandémie continue d’être une grave menace à l’échelle mondiale. Au FMI, nous redoublons d’efforts pour favoriser la collaboration mondiale », a déclaré Rice.

Le FMI se félicite des annonces de plusieurs pays de fournir un soutien immédiat à l’Inde, a-t-il déclaré, rappelant qu’une réponse multilatérale est essentielle pour surmonter la pandémie en Inde et dans le monde.

«En ce qui concerne l’impact économique, l’Inde est une économie mondiale importante. Nous réexaminerons nos prévisions de croissance pour l’Inde et pour l’économie mondiale en juillet », a-t-il déclaré, ajoutant que le FMI la mettra à jour dans sa mise à jour de juillet sur les perspectives de l’économie mondiale.

”Pour l’Inde, sur le plan économique, il sera essentiel de poursuivre une réponse politique coordonnée pour lutter contre la pandémie, notamment en accélérant la campagne de vaccination, en fournissant des ressources fiscales au secteur de la santé et un soutien social aux plus vulnérables. Nous les considérons comme les priorités politiques immédiates », a déclaré Mme Rice.

