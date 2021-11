Prêt bancaire aux MPME : Croissance du crédit aux micro et petites entreprises en septembre par rapport à l’année précédente

Pour les entreprises moyennes, alors que la croissance du crédit bancaire en glissement annuel est restée positive, le taux de croissance a continué de baisser.

Crédit et financement pour les MPME : Après deux mois de croissance positive du déploiement annuel du crédit bancaire brut aux micro et petites entreprises (MPE), la croissance du crédit est redevenue négative en septembre 2021 malgré la reprise économique post-Covid et la détente liée à la pandémie. restrictions. Les banques ont déployé 11 crore de lakh Rs, en baisse de moins 2,6% par rapport à 11,13 crore de lakh Rs en septembre 2020, ont montré les dernières données de la Reserve Bank of India (RBI) sur le déploiement du crédit bancaire brut dans les principaux secteurs. La contraction a suivi 0,2 % de croissance en glissement annuel en juillet et 1,1 % de croissance en août 2021 après les trois mois précédents de croissance négative en glissement annuel de moins 2,2 % en avril à moins 3,6 % en mai et moins 3,5 % en juin, les données des bulletins précédents de RBI ont montré.

Pour les entreprises moyennes, alors que la croissance du crédit bancaire en glissement annuel est restée positive, le taux de croissance a continué de baisser à 24,3% en septembre 2021, contre 54,6% en août et 70,9% en juillet. Les banques ont déployé Rs 2,19 crore lakh en septembre par rapport à Rs 2,07 crore lakh au cours de la période de l’année dernière. En août, Rs 2,15 lakh crore ont été déployés contre Rs 1,39 lakh crore en août 2020. Cependant, la croissance de 71% en juillet a été la plus élevée de l’exercice en cours après une croissance de 70,8% en avril de cette année.

Il est important de noter que le crédit bancaire brut total de Rs 13,20 crore lakh déployé dans le secteur des MPME en septembre 2021 représentait 12,04 % du crédit bancaire brut global de l’Inde de Rs 109,56 lakh crore. Cela a légèrement baissé par rapport à 12,15% en août 2021. Le crédit bancaire global en septembre, cependant, était en hausse par rapport à 108,97 lakh crore en août. En comparaison, le crédit bancaire total en juillet était de Rs 109,10 crore lakh et de Rs 108,41 crore lakh en juin.

«Alors que les grandes entreprises peuvent facilement obtenir des prêts, le défi est rencontré par les MPME dans lesquelles la taille du crédit est supérieure à Rs 5-7 crore, car elles ont besoin de capitaux à moyen terme tandis que de nombreuses banques demandent des garanties. Les MPME n’ont pas de garantie supplémentaire avec elles pour que les banques décaissent des prêts, même si le gouvernement a exhorté et incité les banques à fournir des crédits aux MPME sans garantie. Ensuite, il existe également des possibilités pour les NPA dans les banques du secteur des MPME de s’attaquer à l’avenir », a déclaré Vinod Karwa, propriétaire, Victor Agencies et coprésident, Comité MPME, Chambre de commerce et d’industrie PHD à Financial Express Online.

En septembre, le gouvernement avait prolongé son programme phare de garantie de crédit post-Covid pour les MPME, ECLGS, jusqu’au 31 mars 2022. Au 24 septembre 2021, les prêts sanctionnés avaient dépassé Rs 2,86 lakh crore dans le cadre du programme ECLGS et sur le total des garanties émises. , environ 95 pour cent concernaient des prêts accordés aux MPME, avait indiqué le ministère des Finances dans son communiqué. La dernière date de décaissement dans le cadre du programme a également été prolongée jusqu’au 30 juin 2022. De plus, pour soulager le stress de Covid, la RBI en juin de cette année avait élargi la portée de la facilité de restructuration pour les prêts existants des MPME de 25 crore Rs plus tôt à Rs. 50 crore sans déclassement dans la classification des actifs jusqu’au 30 septembre 2021.

