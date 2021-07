Prêt ‘Blue Boy’ de la bibliothèque Huntington lié à Joseph Wright ‘Bird’ ⋆ .

Une peinture monumentale de Joseph Wright of Derby, parfois appelée « peintre britannique de la révolution industrielle » et « peintre des Lumières », est en cours de négociation pour être prêtée à la Huntington Library, Art Museum and Botanical Gardens à Saint-Marin, a appris le Times. .

La peinture est «Une expérience sur un oiseau dans la pompe à air», une scène dramatiquement éclairée impliquant un grand nombre de personnages témoins d’un test scientifique de vie ou de mort. Wright l’a peint en 1768, alors qu’il avait 34 ans.

Le prêt réciproque serait en échange de « The Blue Boy » de Thomas Gainsborough, qui débutera une exposition controversée de quatre mois en janvier à la National Gallery de Londres. Wright et Gainsborough étaient des contemporains britanniques travaillant à la fin des années 1700.

Un who’s who de neuf restaurateurs internationaux de peintures européennes de maîtres anciens, réunis au Huntington en 2018, a mis en garde contre le fait de laisser voyager l’emblématique Gainsborough, affirmant le risque de dommages structurels potentiels pour la toile fragile de 250 ans.

Les responsables de Huntington ont procédé à l’accord de prêt, citant l’approbation l’année suivante d’un deuxième groupe de trois conservateurs de musées nord-américains et de trois conservateurs dont l’identité n’a pas été révélée. Les panélistes de 2019 se sont vu garantir l’anonymat, selon un porte-parole de Huntington, pour les encourager à parler librement du plan.

Melinda McCurdy, conservatrice de l’art britannique au Huntington, a décrit le tableau de Wright comme « un tour de force du sublime ». Dans une interview téléphonique, elle a déclaré que, si un accord était conclu pour le prêt, le musée espère construire une petite exposition autour du sujet scientifique au cœur de la peinture de Wright, incorporant des écrits scientifiques britanniques du XVIIIe siècle de la vaste bibliothèque de Huntington. collection.

Il est également possible d’inclure la peinture de paysage enflammée de Wright du mont. L’éruption du Vésuve, une version richement amplifiée de ce dont il a probablement été témoin lors d’une visite en 1774 à Naples, en Italie. Le tableau a été acquis par les Huntington en 1997.

Un porte-parole de la National Gallery n’a pas pu être joint.

La peinture de Wright, “Une expérience sur un oiseau dans la pompe à air”, date de 1768, à peu près à la même époque que “Le garçon bleu”, peint vers 1770. À 6 pieds sur 8 pieds, la toile beaucoup plus grande de Wright apporte la grande échelle de peinture d’histoire à une scène contemporaine insolite.

Six adultes et quatre enfants sont rassemblés en une formation circulaire autour d’une table dans un laboratoire scientifique de fortune pour assister à une expérience volatile dans laquelle de l’air sera aspiré d’un grand récipient en verre pour créer un vide. Les enfants sont diversement terrifiés et curieux. Les adultes réfléchissent, méditent, exhortent les enfants à prêter attention et à mimer le drame de l’expérience.

Le point focal est un cacatoès blanc à l’intérieur du récipient près du sommet de la composition, sûr d’être asphyxié comme une démonstration de l’absence d’air dans le vide. Importation exotique et chère de son Australie natale ou du Pacifique Sud, où l’Empire britannique commençait à s’étendre, l’oiseau blanc fait allusion à une colombe.

Un symbole chrétien du Saint-Esprit succombe ici au pouvoir de la science, de la loi naturelle et de la puissance impériale. Au-dessus se trouve la main levée du naturaliste, qui regarde droit devant lui pour confronter le spectateur à la question de la vie ou de la mort. Un jeune couple à gauche, indifférent au mystère du laboratoire et plutôt concentré l’un sur l’autre, joue l’énigme de l’amour humain.

« Une expérience sur un oiseau dans la pompe à air » est une soi-disant « peinture à la bougie », illuminée de façon spectaculaire par une flamme cachée derrière un bécher en verre sur la table du laboratoire. Ce qui semble être un spécimen de poumon – ou, selon certains, un crâne en dissolution – flotte dans le liquide diffusant la lumière du bécher.

Wright transforme la technique théâtrale d’éclairage en clair-obscur du Caravage, popularisée aux XVIe et XVIIe siècles comme une comparaison religieuse pour l’illumination spirituelle, en une métaphore de l’illumination rationnelle.

Bien que formé à Londres, Wright travailla principalement à Derby, où il naquit en 1734 et mourut en 1797. Il était affilié à un groupe d’intellectuels surnommé la Lunar Society, qui se réunissait tous les mois la nuit de la pleine lune. À l’extérieur de la fenêtre du tableau de la National Gallery, une lune brille de mille feux dans le ciel indigo strié de nuages.

Joseph Wright of Derby, « Le Vésuve de Portici », vers 1774-1776, huile sur toile

(Bibliothèque de Huntington, musée d’art et jardins botaniques)

Premier artiste britannique majeur à ne pas entretenir son atelier principalement à Londres, Wright est souvent étiqueté comme « de Derby ». La ville se trouve dans les Midlands industriels de l’Angleterre, un riche centre du XVIIIe siècle d’études d’histoire naturelle, d’expériences scientifiques et de production industrielle croissante à 125 miles au nord de Londres. Parmi ses clients et associés figuraient Josiah Wedgwood, qui a industrialisé la production de poterie, et Erasmus Darwin, médecin-botaniste-poète et grand-père du scientifique évolutionniste Charles Darwin.

La collection permanente de Huntington comprend deux autres peintures de chevalet de Wright en plus de « Le Vésuve de Portici » et trois dessins de l’artiste.

L’année dernière, le J. Paul . Museum de Brentwood a ajouté « Two Boys With a Bladder » à deux toiles de l’artiste dans sa collection. La peinture à la bougie Wright récemment redécouverte du . montre une lumière qui brille à travers un jouet fabriqué à partir d’une vessie de porc gonflée.

La ministre britannique des Arts de l’époque, Helen Whately, a tenté en vain de bloquer une licence d’exportation, la décrivant comme “d’une importance primordiale” pour empêcher la peinture de quitter la Grande-Bretagne. Le tableau a été exposé au . juste au début des fermetures de la pandémie de COVID-19.

