Prêt contre propriété : 17 banques proposant des LAP à partir de moins de 10 % – Vérifiez les taux et les IME

Si vous recherchez un prêt sur votre propriété résidentielle, voici une liste de 17 principales banques gouvernementales et privées qui offrent actuellement ces prêts à partir de moins de 10 % par an pour des prêts allant jusqu’à Rs 15 lakh.

Les prêts contre la propriété (LAP) sont des facilités de financement qui pourraient être très utiles pour répondre aux besoins de fonds importants comme la rénovation domiciliaire, les frais d’hospitalisation, le mariage d’un enfant ou les études supérieures, entre autres. Ces produits de prêts garantis sont généralement disponibles à des taux d’intérêt inférieurs à ceux des prêts personnels.

La plupart des banques gouvernementales et privées et même de nombreuses NBFC offrent des prêts contre des propriétés résidentielles ou commerciales (même des terrains et des terrains industriels, dans certains cas) pour des durées allant jusqu’à 20 ans, sous réserve des conditions générales applicables du prêteur.

Alors que de nombreuses banques prêtent jusqu’à 65% de la valeur marchande actuelle de la propriété hypothéquée, certains prêteurs pourraient offrir un ratio prêt/valeur plus élevé jusqu’à 80% ou 90% de la valeur de la propriété, sous réserve de limites supérieures (comme Rs 3 crore ou Rs 7 crore) selon les termes et conditions du prêteur. Notez que les termes et conditions associés peuvent différer selon que la propriété hypothéquée est résidentielle ou commerciale. De plus, si votre propriété est trop ancienne ou délabrée, ou si la propriété est contestée, vous pourriez ne pas être éligible à un prêt immobilier, selon BankBazaar.

Enfin, bien qu’un prêt immobilier soit un prêt titrisé, votre prêteur tiendrait compte de vos revenus et de votre pointage de crédit parmi d’autres critères d’admissibilité lors du traitement de votre demande et vous offrirait le taux d’intérêt le plus bas ou les meilleures conditions de remboursement uniquement si votre pointage est supérieur à 750. -800. La plupart des prêteurs facturent également des frais de traitement pouvant aller jusqu’à 1 % du montant du prêt plus les taxes. Bien que de nombreux prêteurs ne facturent pas les remboursements anticipés partiels des prêts immobiliers pour les emprunteurs individuels qui ont contracté le prêt à des fins non commerciales, il est préférable de lire les petits caractères de votre produit de prêt présélectionné pour obtenir une clarté totale avant de finaliser votre décision.

Donc, si vous recherchez un prêt sur votre propriété résidentielle, voici une liste de 17 principales banques gouvernementales et privées qui offrent actuellement ces prêts à partir de moins de 10 % par an pour des prêts allant jusqu’à Rs 15 lakh. Nous avons également fourni les IME indicatifs pour un prêt de Rs 15 lakh et une durée de 10 ans pour toutes les banques mentionnées dans la liste ci-dessous.

Notez que les frais de traitement ou tout autre frais n’ont pas été pris en compte pour le calcul de l’IME. Le taux d’intérêt applicable et le montant EMI pourraient être différents en fonction du prêteur que vous avez choisi, de la catégorie de votre propriété et de la valeur marchande actuelle, du montant du prêt, de la LTV, de la durée d’occupation ou de toute autre condition de votre prêteur.

17 banques offrant des prêts contre la propriété à partir de moins de 10% pa (pour les prêts jusqu’à Rs 15 lakh)

Avis de non-responsabilité : taux d’intérêt sur les prêts contre la propriété résidentielle (LAP) pour toutes les banques publiques et privées cotées (ESB) prises en compte pour la compilation des données. Les banques pour lesquelles les données ne sont pas facilement disponibles sur leur site Web n’ont pas été prises en compte. Les données collectées sur les sites Web des banques respectives au 31 août 2021. Le taux d’intérêt le plus bas offert par les banques offrant de tels prêts à des taux d’intérêt de départ inférieurs à 10 % par an sur un prêt allant jusqu’à Rs 15 lakh est indiqué dans le tableau. L’IME est calculé sur la base du taux d’intérêt mentionné dans le tableau pour un prêt de Rs 15 lakh avec une durée de 10 ans (les frais de traitement et autres frais sont supposés être nuls pour le calcul de l’IME). Les taux d’intérêt mentionnés dans le tableau sont indicatifs et peuvent varier en fonction des CGU de la banque. *Taux d’intérêt rack HDFC Bank.

Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.