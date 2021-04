Prêt contre propriété: cinq erreurs à éviter

Optez pour une durée de remboursement plus courte uniquement si vous êtes sûr de rembourser vos EMI à la date d’échéance sans compromettre vos contributions pour vos objectifs financiers cruciaux.

Par Ratan Chaudhary

Le prêt contre la propriété (LAP) permet aux propriétaires fonciers d’en tirer parti pour lever des fonds pour leurs besoins professionnels / personnels sans perdre la propriété. En raison de la nature garantie du prêt, les prêteurs facturent des taux d’intérêt inférieurs à ceux des prêts non garantis et adoptent une approche plus détendue en ce qui concerne la cote de crédit lors de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Cependant, la facilité d’approbation fait que la plupart des emprunteurs ignorent quelques aspects importants. Voici cinq erreurs commises par les emprunteurs avant ou pendant le processus de demande LAP.

Ne pas comparer les taux d’intérêt

Le taux d’intérêt du LAP peut varier entre 7,95% et 13,10% par an en fonction de l’évaluation du risque de crédit des emprunteurs. Les taux d’intérêt peuvent également différer en fonction du montant du prêt et de la durée de remboursement choisie par les emprunteurs. Ceux qui prévoient de bénéficier de LAP devraient comparer les offres du plus grand nombre de prêteurs possible. Ils devraient commencer leur recherche de prêts en s’adressant aux institutions financières avec lesquelles ils entretiennent déjà des relations de consommation. La demande finale de LAP doit être faite avec le prêteur qui facture le taux d’intérêt le plus bas pour la durée de remboursement optimale et le montant du prêt.

Ne pas tenir compte des frais de traitement

Les frais de traitement facturés par la plupart des prêteurs sont de 1% à 2% du montant du prêt. Comme les LAP sont généralement des prêts coûteux, les frais de traitement peuvent être importants. Ainsi, les demandeurs de prêt doivent tenir compte des frais de traitement facturés par les différents prêteurs avant de soumettre la demande finale de LAP.

Conformément aux directives de la RBI, le LAP profité des taux d’intérêt flottants n’attire aucun frais de remboursement anticipé. Cependant, les prêteurs qui offrent LAP sur des taux d’intérêt fixes peuvent percevoir des frais de remboursement anticipé / forclusion. Étant donné que le remboursement anticipé d’un LAP à taux fixe peut vous coûter un montant considérable, envisagez de choisir un LAP à taux d’intérêt variable plutôt qu’un taux d’intérêt fixe.

Ne pas choisir le bon mode de prêt

La durée de tout prêt joue un rôle crucial dans la détermination de son IME et de son coût d’intérêt global. Une durée de remboursement plus longue peut entraîner une baisse de l’EMI, mais entraîner une augmentation des frais d’intérêt. Le contraire est vrai pour les prêts à durée plus courte. Comme la durée des LAP peut aller jusqu’à 15-20 ans selon le prêteur, sélectionnez votre durée de LAP principalement sur la base de votre capacité de remboursement. Optez pour une durée de remboursement plus courte uniquement si vous êtes sûr de rembourser vos EMI à la date d’échéance sans compromettre vos contributions pour vos objectifs financiers cruciaux.

Ceux qui ne le peuvent pas devraient s’en tenir à une durée de remboursement plus longue pour les EMI inférieurs, car le fait de ne pas effectuer les remboursements en temps opportun peut entraîner de lourdes charges pénales, nuire à la cote de crédit et à l’éligibilité future des prêts. Les emprunteurs optant pour des durées plus longues peuvent réduire leur intérêt global en remboursant par anticipation leurs fonds excédentaires à l’avenir.

Ne pas tenir compte du temps de décaissement

Le décaissement des LAP prend de deux à trois semaines car les prêteurs doivent vérifier tous les documents liés à la propriété et entreprendre une étude technique pour évaluer la valeur marchande de la propriété avant d’approuver la demande. Ainsi, LAP peut ne pas être un choix approprié pour ceux qui ont un besoin de fonds rapide. Ces candidats devraient envisager un prêt personnel ou d’autres options de prêt qui ont un temps de traitement comparativement plus court.

Ne pas prendre en compte le LAP EMI dans le fonds d’urgence

Les urgences financières telles que la maladie, la perte d’emploi, etc., peuvent frapper à tout moment, entravant votre trésorerie, vos revenus et même la capacité de remboursement des prêts. Pour atténuer le risque financier découlant de telles exigences imprévues, les emprunteurs devraient également prendre en compte les IME existants dans leur corpus de fonds d’urgence. Idéalement, un fonds d’urgence devrait être suffisamment important pour couvrir les dépenses inévitables pendant au moins six mois.

Ainsi, dès que vous commencez à planifier le LAP, augmentez simultanément la taille de votre fonds d’urgence d’au moins six fois l’EMI attendu de votre LAP. Comme les exigences financières ne sont pas annoncées, assurez-vous de garer votre fonds dans des instruments liquides tels que des comptes d’épargne à haut rendement et des dépôts bancaires à terme.

L’écrivain est chef, prêts immobiliers, Paisabazaar.com

