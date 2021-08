Prêt de deux-roues en tête ? Consultez les derniers taux des principales banques

Dans le but de vous aider à prendre des décisions éclairées, voici une liste de plus de 20 grandes banques qui offrent actuellement certains des taux d’intérêt les plus bas sur les prêts à deux roues.

À une époque où la pandémie de coronavirus est loin d’être terminée et où les normes de distanciation sociale sont toujours en place, beaucoup soutiennent qu’il est plus sûr de voyager dans des modes de transport personnels plutôt que dans les transports en commun pour éviter d’être infecté par le virus mortel lors des déplacements quotidiens. Ce faisant, il est généralement plus économique d’acheter et d’entretenir un véhicule à deux roues plutôt qu’une voiture.

Les deux-roues nous permettent également de nous faufiler dans la circulation de pare-chocs à pare-chocs et d’atteindre notre destination beaucoup plus rapidement qu’une voiture. Cela étant dit, si vous envisagez d’acheter une nouvelle moto ou un scooter mais que vous manquez de fonds, vous pouvez envisager de contracter un prêt pour le financer, surtout lorsqu’ils sont disponibles à des taux d’intérêt compétitifs.

Cependant, avant de demander un prêt deux-roues, voici quelques points à garder à l’esprit. Tout d’abord, vous voudrez peut-être comparer vos offres de différents prêteurs pour trouver l’offre qui répond le mieux à vos besoins. Vous pouvez comparer les taux d’intérêt applicables, les frais de traitement, les frais de remboursement anticipé, etc. tout en tenant compte de la facilité de traitement des prêts. Vous pouvez également vérifier si vous êtes éligible à une offre de prêt pré-approuvée de votre banque existante pour un décaissement plus rapide du prêt, selon BankBazaar.

Bien que les exigences en matière de documents puissent également varier d’un prêteur à l’autre, elles sont généralement une preuve d’âge et d’identité, des preuves de revenu et une preuve d’adresse ; vous serez bien avisé d’obtenir une clarté complète à ce sujet et de préparer les documents requis à l’avance pour accélérer le processus.

Enfin, n’empruntez pas trop cher simplement parce que vous avez droit à un montant de prêt plus élevé et évaluez l’abordabilité des IME avant de souscrire à un prêt.

Afin de vous aider à prendre des décisions éclairées, voici une liste de plus de 20 grandes banques – dont SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, PNB et Axis Bank – qui offrent actuellement certains des taux d’intérêt les plus bas sur les prêts à deux roues. Veuillez noter que nous n’avons inclus que les taux annoncés les plus bas pour chacune des banques mentionnées dans le tableau ci-dessous, ce qui peut impliquer le respect de conditions d’éligibilité supplémentaires.

Nous avons également fourni des IME indicatifs pour un prêt à deux roues d’un montant de Rs 1 lakh pris pendant trois ans pour chacune des banques. Enfin, gardez à l’esprit que le taux d’intérêt qui vous est applicable serait déterminé en fonction de votre âge, de vos revenus, de votre cote de crédit, du montant du prêt ou de toute autre condition du prêteur que vous avez choisi, et pourrait être supérieur aux taux mentionnés ci-dessous.

Taux d’intérêt des prêts à deux roues et IME indicatifs actuellement proposés par les principales banques

Avis de non-responsabilité : les taux d’intérêt sur les prêts aux deux-roues pour toutes les banques publiques et privées cotées (ESB) (à l’exception des banques étrangères et des petites banques) ont été pris en compte pour la compilation des données. Les banques pour lesquelles les données ne sont pas disponibles sur leur site Internet n’ont pas été prises en compte. Données collectées sur les sites Web des banques respectives le 10 août 2021. Le taux d’intérêt le plus bas offert par les banques sur les prêts à deux roues est indiqué dans le tableau, quels que soient le montant et la durée du prêt. Les IME indicatifs ont été calculés sur la base du taux d’intérêt mentionné dans le tableau pour un prêt de Rs 1 lakh avec une durée de 3 ans (les frais de traitement et autres frais sont supposés être nuls pour le calcul de l’IME). Les informations mentionnées dans le tableau sont indicatives et peuvent varier en fonction des CGU de la banque.*Sous le régime Mudra. ^Rack taux d’intérêt. ^^Intérêts minimum facturés sur le prêt versé à un particulier au cours du premier trimestre 2021.

Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.