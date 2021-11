Pret dévoile le menu de Noël de saison – avec plein de surprises festives

Préparez-vous – il arrive dans les magasins aujourd’hui (Photo : Pret)

Pret a amélioré son menu de Noël cette année.

Chaque année, les supermarchés et les chaînes de cafés dévoilent leurs menus de Noël.

Pendant plusieurs semaines avant le grand jour, les combos de dinde et de canneberge sont soudainement partout où vous regardez.

Bien que certains menus puissent décevoir, Pret’s nous a enthousiasmés pour le trajet au travail, uniquement pour qu’un sandwich en édition limitée soit justifié.

De retour le 9 novembre, il y aura des sandwichs, des toasts, des pains plats, des boissons et plus encore.

Lors d’une vente flash en juillet, la chaîne a ramené son sandwich classique du déjeuner de Noël pour le plus grand plaisir des clients qui ont eu la chance d’en acheter un rapidement avant qu’ils ne soient épuisés.

C’est un signe certain que leurs offres de Noël seront rafles.

Ce sont les éléments que vous pouvez vous attendre à voir la prochaine fois que vous visiterez un Pret.

Les végétaliens et les mangeurs de viande sont couverts (Photo : SAM A HARRIS)

Sandwichs et pâtes

Il y a quelques classiques salés Pret qui reviennent. Ceux-ci inclus:

Baguette de Noël: Tranches épaisses de dinde britannique avec sauce au porto et à l’orange et aux canneberges, farce de porc aux herbes, pousses d’épinards et finies avec un peu de mayonnaise et les fameux oignons croustillants de Pret’s.

Cochons dans des couvertures Hot Roll: Saucisses de style Lincolnshire enrobées de bacon strié, sur une couche de chutney d’oignons caramélisés et finies avec un peu de mayonnaise à la moutarde dans un petit pain croustillant chaud.

Baguette Brie, Pistache & Canneberge: Une couche de fromage brie avec sauce aux canneberges et pistaches saupoudrées partout.

Rôti végétalien de noix de Noël: Fait avec des oignons croustillants. Pour le sandwich vendu spécifiquement, 50p seront reversés à la Pret Foundation pour aider à lutter contre la pauvreté, l’itinérance et la faim.

Trouvez le pain plat de Noël végétalien chez Veggie Pret et dans certains magasins Pret réguliers (Photo: SAM A HARRIS)



La farce de Noël Mac & Cheese est une nouveauté dans l’offre de Noël (Photo : SAM A HARRIS)

Les nouveautés que vous pouvez vous attendre à voir sont :

Toasts à la dinde et aux garnitures: Le nouvel ajout est composé de jambon du Wiltshire, de dinde britannique, de farce de porc aux herbes, d’une cuillerée de chutney d’oignons caramélisés, le tout grillé à la perfection de fromage cheddar fondu.

Macaroni au fromage à la farce de Noël: Pâtes avec un mélange de farce aux herbes et au porc, combinées avec du cheddar affiné crémeux, de la sauce béchamel et du persil garnis d’un saupoudrage de chapelure et de fromage italien.

Pain plat de Noël végétalien: Une couche de mayo végétalienne à la sauge, de sauce au porto et à l’orange et aux canneberges, du pesto de Noël, de la courge musquée aux herbes rôtie, du falafel de patates douces et du chou mariné et des carottes dans un plat complet, offrant aux végétaliens des options de Noël plus savoureuses cette année.

Cuisson de pâtes végétaliennes festives: Pesto de Noël, pâtes tubetti rigati mélangées à une sauce béchamel végétalienne et courge musquée rôtie aux herbes. (Exclusif à Veggie Pret)

Le nouveau toast à la dinde et aux garnitures (Photo : Pret)



Le rouleau chaud Pigs in Blankets est de retour (Photo : SAM A HARRIS)

Boissons et bonbons

Il y a aussi beaucoup de nouveautés de ce côté, ce qui signifie que ceux qui ont la dent sucrée ont beaucoup à essayer.

Vous reconnaîtrez certains éléments des années précédentes :

Latte au pain d’épice: Sirop de pain d’épice, un espresso, du lait cuit à la vapeur et est surmonté de crème fouettée et d’une pincée de cannelle.

Noël Tiffin: Avec canneberges et pistache.

Melvin, bonhomme de neige en pain d’épice fondant de Pret’s: Un biscuit à déguster à tous les âges.

Tarte Mince: Maintenant fait à une nouvelle recette le rendant approprié pour les végétariens.

Il y a plein de choses sucrées à essayer (Photo : SAM A HARRIS)

Les nouveautés que vous verrez cette fois-ci sont :

Love Bar Latte: Inspiré des douceurs de Pret, il combine un sirop de biscuit au chocolat et au caramel avec un coup d’espresso, du lait cuit à la vapeur et surmonté d’une crème fouettée et d’une sauce au caramel.

Chocolat chaud en barre de maïs soufflé: Une boisson personnalisée faite en combinant du sirop de maïs soufflé réconfortant avec du chocolat chaud, du lait cuit à la vapeur et garni de crème fouettée et de poudre de chocolat.

Brownie au caramel salé aux noisettes: Un riche brownie au chocolat belge rempli de cuillerées de sauce au caramel salé et garni de noix hachées et d’un filet de sauce au caramel salé.

Infusions froides: Il y a trois nouvelles saveurs; Café au lait infusé à froid, moka au café infusé à froid, café infusé à froid noir.

Une baguette de champions (Crédits : SAM A HARRIS)

Briony Raven, directrice britannique de l’alimentation et du café chez Pret, a déclaré: «Nous savons que nos clients attendent avec impatience notre menu de Noël toute l’année.

« Avec beaucoup d’entre nous manquant nos friandises de Noël préférées l’année dernière, nous avons mis en place un menu de Noël qui célèbre les plats de Noël préférés de la nation et les friandises Pret, y compris toute une gamme de boissons inspirées de nos friandises Pret.

«Non seulement nous avons ramené nos classiques de Noël emblématiques, mais nous avons également créé de nombreux nouveaux articles, y compris un nouveau toast à la dinde et aux garnitures et de nombreux plats à découvrir pour nos clients végétaliens. Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau les clients avec plus de plats chauds de Noël que jamais.’

Le menu en édition limitée se déroulera jusqu’à fin décembre, jusqu’à épuisement des stocks.

Pendant les trois premières semaines, le sandwich Pret’s Christmas Lunch sera disponible exclusivement dans les magasins et sur Deliveroo tandis que le reste des articles Pret et Veggie Pret peut être acheté en magasin ou commandé via n’importe quel partenaire de livraison, y compris

Deliveroo, Uber Eats et Just Eat.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();