Prêt d’or: Découvrez les banques et les NBFC offrant les taux d’intérêt les plus bas sur le prêt de Rs 5 lakh

Le prêt d’or est une option d’emprunt viable pendant une crise de trésorerie, car il peut être utilisé facilement en mettant en gage l’or de votre ménage en garantie. De plus, les prêts d’or nécessitent moins de documentation et permettent un décaissement rapide, ce qui vous permet de faire face à une crise financière d’urgence. Les prêts d’or sont également devenus populaires en raison de l’augmentation des plates-formes autres que les banques offrant des prêts contre le métal jaune. La plupart des institutions financières sont disposées à fournir des prêts d’or car la garantie le rend moins risqué.

Si vous envisagez de contracter un prêt en or, assurez-vous d’hypothéquer votre actif auprès d’une entreprise ou d’une banque réputée. En fin de compte, le prêt est avancé contre votre or, et la sécurité de votre actif est primordiale.

Un prêt d’or est offert jusqu’à 75 % de la valeur marchande de l’or mis en gage, et si les prix de l’or baissent, le montant du prêt auquel vous aurez droit baissera également. Donc, avant d’opter pour un prêt d’or, vérifiez les prix de l’or. Si les prix de l’or baissent, le prêteur peut vous demander de mettre en gage plus d’or. Si vous avez contracté un prêt d’or, vous devrez fournir une garantie supplémentaire ou effectuer un remboursement anticipé partiel pour compenser le manque à gagner, selon BankBazaar.

Les banques du secteur public et les banques privées ainsi que les sociétés financières non bancaires (NBFC) proposent des prêts en or. Comme tout autre prêt, vous devez décider du montant du prêt en fonction de vos besoins et de votre capacité de remboursement. Un prêt en or peut être utile si vous êtes confronté à une urgence financière.

Cependant, évitez de contracter un emprunt pour financer vos besoins ou pour payer vos dépenses courantes. En fin de compte, peu importe la facilité avec laquelle vous l’obtenez, il s’agit toujours d’un prêt que vous devez rembourser à temps et en totalité. Gardez à l’esprit que vous risquez de perdre votre métal précieux si vous ne remboursez pas le prêt d’or, car les prêteurs vendront votre actif mis en gage pour récupérer leur dû.

Lorsque vous envisagez de contracter un prêt en or, comparez les offres de prêt en fonction des taux d’intérêt, des frais de traitement, des frais de pré-clôture (le cas échéant) et du mode de remboursement avant de finaliser votre décision.

Si vous recherchez un prêt en or, jetez un œil aux offres de taux d’intérêt actuelles de certaines des principales banques et NBFC du pays. Le tableau fournit également les IME indicatifs pour les prêts d’or de différents prêteurs pour un prêt de Rs 5 lakh contracté pour une période de 2 ans.

Notez que le tableau ne prend en compte que le taux d’intérêt de prêt d’or le plus bas annoncé pour chacun des prêteurs. Il n’a pas pris en compte les frais de traitement ou tout autre frais pour le calcul de l’EMI, et les taux qui vous sont applicables pourraient être plus élevés en fonction du montant de votre prêt, du ratio LTV, de la durée du prêt ou de toute autre condition du prêteur que vous avez choisi.

Taux d’intérêt et IME indicatifs pour les prêts d’or de Rs 5 lakh pour une période de 2 ans

Avis de non-responsabilité : les taux d’intérêt sur les prêts d’or pour toutes les banques publiques et privées cotées (ESB) et certaines NBFC ont été pris en compte pour la compilation des données. Les banques dont les données ne sont pas disponibles sur leur site internet ne sont pas prises en compte. Données collectées sur les sites Web respectifs le 30 novembre 2021. Les prêteurs ont été répertoriés par ordre croissant sur la base du taux d’intérêt, c’est-à-dire que la banque/NBFC offrant le taux d’intérêt le plus bas sur les prêts en or (pour divers montants de prêt) est placé en haut et le plus haut à le fond. Le taux annoncé le plus bas offert par les prêteurs a été pris en compte dans le tableau. Les IME indicatifs ont été calculés sur la base du taux d’intérêt mentionné dans le tableau des Rs. Prêt d’or de 5 lakh avec une durée de 2 ans (les frais de traitement et autres frais sont supposés être nuls pour le calcul de l’EMI). *APR pour Trimestre JUL au SEP 21 ; ^ Pour le guerrier covid; **sans rabais

