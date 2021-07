Prêt d’or : Quel est l’impact des fluctuations des prix de l’or sur votre prêt d’or ?

Pour les nouveaux emprunteurs, le prêteur – qu’il s’agisse d’une banque ou d’une institution financière – arrive à une valeur or standard en traçant les fluctuations du taux de l’or sur une période d’un mois ou en analysant le prix actuel ou moyen mobile.

Il y a eu une forte augmentation du nombre de personnes demandant des prêts en or pendant la pandémie. Alors que les activités économiques se sont contractées, les emprunteurs se tournent vers la mise en gage de leur or pour obtenir du crédit et répondre à leurs besoins médicaux et financiers.

En plus de cela, Ankur Gupta, fondateur et PDG de Ruptok Fintech, déclare : « les prêts en or sont également préférés en raison de la réduction de la paperasserie, de la disponibilité de programmes flexibles et des décaissements rapides du montant du prêt ». Le prêt d’or est une option accessible et sans tracas pour les emprunteurs, en particulier pour ceux qui optent pour de petits prêts à faible coût.

En optant pour un prêt d’or, l’un des déterminants clés est son Loan to Value (LTV). Plafonné à 75 % par la Reserve Bank of India (RBI), le LTV est le rapport entre le montant du prêt et l’or mis en gage. Gupta ajoute : « La LTV est inversement proportionnelle au taux actuel de l’or sur le marché. Dans les cas où le taux de l’or augmente, le montant disponible pour les personnes à emprunter augmente. D’autre part, lorsque le prix de l’or baisse, les emprunteurs doivent mettre en gage de l’or supplémentaire pour le même montant de prêt.

Pour les nouveaux emprunteurs, le prêteur – qu’il s’agisse d’une banque ou d’une institution financière – arrive à une valeur or standard en traçant les fluctuations du taux de l’or sur une période d’un mois ou en analysant le prix actuel ou moyen mobile. Un prêt-valeur est ensuite évalué pour l’emprunteur en vérifiant la pureté de l’or mis en gage. Gupta ajoute: «La façon traditionnelle de le faire consiste à utiliser de l’acide nitrique et de la pierre (24k, 22k, 20k). La plupart des banques utilisent un évaluateur de prêt professionnel pour la même chose.

De plus, les prêteurs demandent parfois également un prépaiement pour le montant du prêt existant, dans les cas où le taux de l’or fluctue marginalement au cours d’un prêt d’or en cours ou existant. Les experts disent que c’est parce que les prêteurs d’or prêtent généralement jusqu’à 75 pour cent de la valeur totale de l’or et en cas de baisse des prix, cette valeur devient de 80 à 85 pour cent.

Gupta déclare : « Ce n’est pas une situation favorable pour les prêteurs et, par conséquent, c’est le stade où les prêteurs demandent aux emprunteurs de promettre plus d’or ou de payer le montant de la différence marginale. Si les emprunteurs ne le font pas, les institutions financières considèrent le client comme un défaillant, ce qui a un impact direct sur la cote de crédit de l’emprunteur.

Notez que, dans les cas où le défaut va jusqu’à 90 jours, les prêteurs ont la possibilité de liquider l’or de l’emprunteur en le vendant aux enchères. Cependant, les experts de l’industrie disent que pour la plupart des prêteurs, la vente aux enchères de l’or n’est pas une voie principale à suivre, en particulier si le prêt est pour une durée plus courte ou pour un petit billet.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.