Prêt immobilier en ligne et lettre de sanction numérique – Pour une expérience de prêt immobilier simple et fluide

La plupart des Indiens comptent sur un prêt immobilier pour faire de leur maison de rêve une réalité. Les prix élevés de l’immobilier ont presque rendu les prêts au logement une nécessité pour la plupart des individus du segment à revenu intermédiaire pour pouvoir s’offrir un logement à eux. Bien entendu, les avantages fiscaux qui accompagnent un tel prêt rendent l’engagement d’autant plus facile.

Mais la seule chose qui est restée un problème clé est le processus associé à l’obtention d’un prêt immobilier. Traditionnellement, la demande de prêt a été longue et chronophage et nécessite une paperasserie interminable et de multiples visites en succursale.

L’adoption croissante de la technologie et le déclenchement de la pandémie de COVID-19 ont entraîné l’introduction d’une nouvelle approche améliorée des prêts immobiliers, à savoir la demande de prêt immobilier en ligne. En vertu de cela, vous pouvez postuler dans le confort de votre maison et coordonner en ligne avec le prêteur pour la plupart, sinon la totalité, du traitement et obtenir une lettre de sanction de prêt immobilier numérique. Alors qu’un certain nombre de prêteurs proposent aujourd’hui des applications en ligne, l’un d’entre eux se démarque.

Bajaj Housing Finance Prêt immobilier en ligne

HFC Bajaj Housing Finance Limited, une filiale à 100 % de Bajaj Finance Limited, a récemment présenté son formulaire de demande de prêt immobilier en ligne. Le formulaire simplifie les demandes de prêt immobilier comme jamais auparavant. Les candidats qui demandent un nouveau prêt immobilier n’ont besoin de fournir que 8 entrées pour recevoir une lettre de sanction numérique valable 180 jours. Ceux qui ont un prêt immobilier existant peuvent également transférer leur solde au prêteur via le formulaire de demande en ligne.

Offre festive : 1 999 roupies forfaitaires + frais de traitement de la TPS

Ceux qui demandent un financement via le formulaire de demande de prêt immobilier en ligne sur le site officiel de Bajaj Housing Finance bénéficient également de l’offre en cours du prêteur.

Les candidats salariés et professionnels qui demandent des prêts immobiliers jusqu’au 15 novembre 2021 et obtiennent le montant versé jusqu’au 31 décembre 2021 ne paient que des frais de traitement forfaitaires de 1 999 Rs + TPS

Comment le prêt immobilier en ligne Bajaj Housing Finance est-il meilleur ?

Demander un prêt immobilier instantané – 3 étapes, 10 min

Postulez en ligne via le formulaire de candidature pour terminer le processus à l’heure et au lieu de votre choix. L’ensemble du formulaire comprend 3 étapes et prend moins de 10 minutes à remplir.

Lettre de sanction numérique

L’une des choses les plus cruciales qui peuvent vous aider à mieux négocier avec le vendeur de propriété, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’un développeur, est une lettre de sanction. Le document prouve votre éligibilité au prêt immobilier et peut vous aider à faire une meilleure affaire.

Approbation de prêt immobilier sans papier

Même une fois que vous avez utilisé la lettre de sanction de prêt immobilier numérique, le reste du processus vous oblige principalement à envoyer des copies de vos documents par courrier. Si vous préférez soumettre des copies physiques, le prêteur propose également le ramassage des documents à domicile. Veuillez noter que les originaux/copies papier de certains documents peuvent être demandés à la fin du processus de candidature.

Admissibilité au prêt immobilier instantané

Le formulaire vous indique votre éligibilité au prêt immobilier, qui est éventuellement également indiquée sur votre lettre de sanction. Vous avez même la possibilité de modifier le montant et la durée du prêt et de vérifier votre EMI provisoire avec diverses combinaisons.

Outre l’aspect de la demande en ligne, les candidats bénéficient également de toutes les fonctionnalités d’un prêt immobilier de Bajaj Housing Finance.

Taux d’intérêt compétitif à partir de 6,70 %*, avec des IME de prêt immobilier à partir de Rs.645/Lakh*Fonction de transfert de solde pour passer votre prêt à 6,70 %*, avec la possibilité de bénéficier d’un complément importantLa possibilité de lier votre prêt immobilier à des références externes, telles que le taux de pension RBIOptions de remboursement flexibles, avec une durée allant jusqu’à 30 ansZéro remboursement partiel et frais de saisie pour les particuliers avec un taux d’intérêt flottant Bonification d’intérêt jusqu’à 6,50 % dans le cadre du régime PMAYPortail client en ligne pour une utilisation sans tracas gestion de compte

Qui peut postuler ?

Les candidats salariés et professionnels sont tous deux éligibles. Le prêt immobilier en ligne est une nouvelle façon de demander et de bénéficier d’un prêt immobilier via Bajaj Housing Finance, de sorte que les critères d’éligibilité standard du prêteur s’appliquent.

Les candidats doivent être des citoyens indiens âgés de 23 à 62 ans, la limite d’âge supérieure étant considérée comme l’âge du demandeur au moment de l’échéance du prêt. Les candidats salariés auront besoin d’un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle dans un secteur privé/public. entreprise ou une multinationale, et les candidats professionnels auront besoin d’un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle après la qualification. La propriété en question doit être située dans l’une des villes dans lesquelles le prêteur opère. Les critères de revenu mensuel minimum varient en fonction de l’âge du demandeur et ville de résidence, à partir de Rs.35,000.

Comment s’inscrire?

Les candidats salariés et professionnels peuvent demander le prêt immobilier en ligne en visitant le site officiel du prêteur.

Étape 1: Visitez le formulaire officiel de prêt immobilier en ligne de Bajaj Housing Finance.Étape 2: Choisissez si vous souhaitez bénéficier d’un nouveau prêt ou d’un transfert de solde de prêt immobilier.Étape 3: Au cours des trois prochaines étapes, remplissez vos informations personnelles, telles que le nom, le revenu mensuel et l’obligation, et le PAN, entre autres. Ceux qui cherchent à transférer leur prêt immobilier devront également mentionner le montant du prêt et la durée servie.Étape 4: À la troisième étape, vous avez également la possibilité d’ajouter un codemandeur pour essayer d’améliorer le montant de votre offre. Alternativement, on peut divulguer d’autres sources de revenus pour une offre plus précise. A noter qu’à ce stade, vous pouvez consulter gratuitement votre score CIBIL. Étape 5 : Une fois que vous avez entré tous les détails nécessaires, payez des frais de lettre de sanction de seulement 1 999 Rs + TPS pour bénéficier d’une lettre de sanction de prêt immobilier numérique.

Pour conclure, bénéficier d’un prêt immobilier est plus facile aujourd’hui que jamais. Asseyez-vous et postulez à l’endroit et à l’heure de votre choix et découvrez un processus de candidature fluide. Pour en savoir plus sur le prêt immobilier Bajaj Housing Finance. Pour postuler, visitez leur formulaire de demande de prêt immobilier en ligne.

