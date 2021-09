Prêt immobilier : faut-il le rembourser ou investir si vous disposez d’une somme forfaitaire ?

in

Les prêts immobiliers sont généralement moins chers que les autres prêts et les délais de remboursement varient généralement de 15 à 20 ans.

Comme l’achat d’une maison nécessite une grosse somme d’argent, très peu de personnes peuvent en acheter une avec la totalité de l’acompte, et la plupart des acheteurs de maison doivent contracter un prêt immobilier. Il y a aussi certains avantages à acheter une maison en prenant un prêt immobilier – les acheteurs économisent de l’argent sur le loyer en passant d’un logement loué à un logement propriétaire et il y a également des avantages fiscaux sur les intérêts payés sur un prêt immobilier et sur le remboursement du principal. .

Les prêts immobiliers sont généralement moins chers que les autres prêts et les délais de remboursement varient généralement de 15 à 20 ans. Certaines institutions financières proposent même des prêts immobiliers pour une durée de remboursement de 30 ans.

Même si les taux d’intérêt sur les prêts immobiliers sont plus bas, plus la durée de remboursement est longue, plus le montant total des intérêts versés sera élevé, même si le montant de la mensualité équivalente (EMI) sera plus faible.

Pour les banques et institutions financières, les prêts immobiliers assurent des revenus stables à long terme pendant 15 à 30 ans.

Cependant, pendant la longue période de remboursement, si un emprunteur reçoit une somme forfaitaire ou si ses revenus réguliers augmentent considérablement, l’argent supplémentaire doit-il être utilisé pour rembourser le prêt immobilier en cours ou doit-il être investi ailleurs pour générer de la richesse ?

Acheter une maison Vs rester en location : qu’est-ce qui vous serait financièrement avantageux dans le cadre du nouveau régime fiscal ?

La décision de rembourser ou d’investir doit être prise au cas par cas.

Quand rembourser

La décision de rembourser la totalité du montant du prêt ou une partie de celui-ci peut être cruciale dans les circonstances suivantes.

Carrière instable

En cas d’incertitude sur les revenus futurs en raison d’un manque de stabilité dans la carrière, il est préférable de réduire les dettes futures en remboursant le prêt immobilier par anticipation chaque fois qu’une opportunité se présente.

Montant EMI élevé

Dans le cas où le montant de l’IME est très élevé par rapport au revenu mensuel – par exemple plus de 40 à 50 pour cent du salaire/revenu – il est préférable d’utiliser une somme forfaitaire pour en rembourser une partie afin de réduire le montant de l’IME.

Quand investir

La décision d’investir peut être prise sur la décision de rembourser sur la base des facteurs suivants.

Taux d’intérêt bas

Comme les taux d’intérêt sur les prêts immobiliers sont généralement inférieurs à ceux de la plupart des autres prêts, il existe des possibilités de générer un retour sur investissement plus élevé.

Long mandat

Comme la durée des prêts immobiliers est supérieure à 15 ans, un emprunteur a la possibilité d’investir dans des instruments à long terme comme les capitaux propres et de générer un taux de rendement beaucoup plus élevé que le taux d’intérêt d’un prêt immobilier.

Avantages fiscaux

Comme il existe des avantages fiscaux jusqu’à une limite sur les intérêts des prêts immobiliers et le remboursement du principal, il vaut mieux continuer avec l’échéancier de remboursement pour profiter des avantages plutôt que de rembourser en somme forfaitaire. De plus, un remboursement forfaitaire dépasserait le plafond de l’avantage fiscal l’année du remboursement excédentaire et réduirait la portée des avantages fiscaux futurs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.