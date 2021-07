Prêt immobilier : pourquoi les remboursements anticipés partiels sont une bonne idée

Vous pouvez également envisager de rembourser partiellement votre prêt immobilier lorsque son taux d’intérêt est supérieur au rendement que vous pouvez obtenir sur ce montant s’il est investi dans des instruments conformes à votre appétit pour le risque et à vos besoins de liquidité.

Un prêt immobilier est souvent le plus gros engagement financier de notre vie. C’est toujours une bonne idée d’effectuer des remboursements anticipés partiels en plus des IME réguliers chaque fois que cela est possible pendant la durée du prêt pour réduire l’obligation totale d’intérêt et se libérer plus rapidement de la dette. Cela devient d’autant plus avantageux que les prêteurs ne prélèvent pas de frais de remboursement anticipé pour les prêts immobiliers à taux variable.

Comprenons l’impact des prépaiements partiels à l’aide d’un exemple. Supposons que vous ayez un prêt immobilier existant de Rs 1 crore avec une période de remboursement de 30 ans, et le taux d’intérêt applicable est de 7% par an En supposant le même taux d’intérêt tout au long de la durée du prêt, si vous ne faites aucun remboursement partiel, vous finirez par payer Rs 2,4 crore d’intérêts et de capital à la fin de votre mandat de 30 ans. Maintenant, supposons que vous ayez effectué un prépaiement partiel de Rs 2 lakh à la fin de la troisième année. Cela se traduira par le montant total de votre remboursement descendant à Rs 2,29 crore. Cela signifie que vous pourrez économiser environ Rs 11 lakh en ne payant que Rs 2 lakh en remboursements anticipés en plus de réduire la durée de votre prêt.

Rembourser partiellement votre prêt immobilier

Le remboursement partiel d’un prêt immobilier est l’une des meilleures utilisations de toute liquidité supplémentaire ou d’avantages exceptionnels tels que les bonus, l’héritage, les cadeaux financiers, etc., qui pourraient vous être offerts. Ainsi, la disponibilité de ces fonds pourrait être prise en compte lors du remboursement partiel de votre prêt immobilier. En fait, étant donné que les prêts immobiliers à taux variable pourraient connaître une hausse en raison de révisions des taux d’intérêt ou d’une baisse substantielle de la cote de crédit de l’emprunteur à tout moment pendant la durée du prêt, il pourrait être judicieux d’effectuer autant de remboursements partiels que possible lorsque le les taux d’intérêt des prêts immobiliers sont bas et votre pointage de crédit est élevé.

Vous pouvez également envisager de rembourser partiellement votre prêt immobilier lorsque son taux d’intérêt est supérieur au rendement que vous pouvez obtenir sur ce montant s’il est investi dans des instruments conformes à votre appétit pour le risque et à vos besoins de liquidité.

De plus, pendant les premières années du prêt, une plus grande partie de votre EMI va au service des intérêts alors que seule une petite partie est ajustée du principal. Mais à un stade ultérieur de votre prêt, une grande partie de l’IME est ajustée pour réduire le principal impayé. Ainsi, vous voudrez peut-être également effectuer des remboursements partiels substantiels au cours des premières années de votre prêt immobilier, non seulement pour économiser sur les intérêts débiteurs, mais également pour réduire votre durée d’occupation et vous libérer de vos dettes plus tôt.

Frais de prépaiement

Les banques et les sociétés de financement du logement (HFC) ne facturent aucune pénalité de remboursement anticipé sur les prêts immobiliers à taux variable. Il y aura un petit coût vers l’intérêt simple, qui peut également être minimisé en effectuant le remboursement anticipé au début du mois. Mais les prêteurs peuvent imposer une pénalité pour remboursement anticipé d’environ 2 % du montant payé d’avance dans les prêts immobiliers à taux fixe.

Combien prépayer

Certains prêteurs restreignent également le remboursement anticipé partiel des prêts immobiliers si le montant du remboursement anticipé est inférieur au seuil prédéfini. La plupart des banques exigent un montant supérieur à l’IME actuel pour effectuer un prépaiement partiel. Cependant, certaines banques et institutions financières exigent au moins trois fois le montant EMI pour effectuer un prépaiement partiel. Ainsi, avant d’envisager d’effectuer un remboursement anticipé partiel d’un prêt immobilier, assurez-vous d’avoir une parfaite clarté sur les termes et conditions applicables.

Ne cassez pas la banque

Bien qu’il soit idéal de rembourser un prêt immobilier au moyen de remboursements anticipés pour vous libérer de vos dettes, cela ne devrait pas nuire à vos autres objectifs financiers tels que votre fonds d’urgence, votre fonds d’éducation pour les enfants, vos objectifs de retraite, etc. Ainsi, gardez toujours à l’esprit que vos efforts pour organiser le les fonds requis pour les remboursements partiels des prêts immobiliers ne devraient pas vous rendre vulnérable aux aléas de la vie ou perturber d’autres objectifs financiers importants.

L’auteur est PDG, BankBazaar.com

