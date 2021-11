Prêt immobilier sur 15 ou 30 ans ? Connaître l’impact sur l’IME, l’intérêt avant de choisir la tenure

Le total des intérêts que vous finirez par payer sur l’IME dépendra du mandat que vous choisissez.

Emménager dans sa propre maison est un rêve pour la plupart des locataires qui paient un loyer à leur propriétaire. Avec des taux d’intérêt sur les prêts immobiliers à un creux pluriannuel d’environ 7 %, le financement d’un logement gagne du terrain parmi de nombreux locataires. Après avoir prévu quelques lakhs comme montant de l’acompte, il vous suffit de contacter une banque ou une société de financement du logement (HFC) pour posséder votre propre maison.

Le montant du prêt immobilier fourni par la plupart des prêteurs représentera environ 50 % de votre salaire mensuel net. Vous pouvez également montrer le revenu de votre conjoint pour améliorer votre admissibilité. Avec la plupart des prêteurs, le taux d’intérêt réel qui vous est applicable dépendra de votre profession, de votre revenu, de votre sexe, de votre pointage de crédit, etc. Un autre facteur que vous devez régler est la durée du prêt. De nombreuses banques proposent un prêt immobilier d’une durée pouvant aller jusqu’à 30 ans. Mais faut-il choisir un mandat de 15 ans ou un mandat de 30 ans ? Explorons.

Différence dans l’EMI de prêt immobilier

Plus le mandat que vous choisissez est long, plus l’IME sera bas. Un EMI inférieur semble plus facile à entretenir sans impacter le budget du ménage. La plupart des locataires voudront garder l’IME plus proche du loyer qu’ils paient déjà à leur propriétaire. Mais si l’on veut clôturer le prêt immobilier dans quelques années, pour eux, l’IME sera plus élevé pour le même montant de prêt. À titre d’exemple, sur un prêt immobilier de Rs 35 lakh à 7%, l’IME pour 15 ans sera de Rs 31 459 tandis que pour un prêt de 30 ans, l’EMI sera de Rs 23 286, soit une différence de près de 26%.

Montant du prêt : Rs 35 lakh

EMI – 15 ans : Rs 31459

EMI – 30 ans : Rs 23286

Intérêts payés : Rs 21,62 lakh (plus de 15 ans)

Intérêts payés : Rs 49 lakh (plus de 30 ans)

Économie en EMI en optant pour un mandat de 30 ans : Rs 8173 (économie annuelle d’environ Rs 1 lakh)

Économie d’intérêt en optant pour 15 ans : Rs 27 lakh (économies annuelles d’environ Rs 1 lakh)

Différence des intérêts payés

Le total des intérêts que vous finirez par payer sur l’IME dépendra du mandat que vous choisissez. Plus la durée que vous choisissez est longue, plus la charge d’intérêt sera élevée. Sur un prêt de Rs 35 lakh, l’intérêt total sera de près de Rs 21,62 lakh sur 15 ans, alors qu’il sera de près de Rs 49 lakh pour un mandat de 30 ans. Sur un prêt immobilier de Rs 35 lakh, le coût total des intérêts sera de près de Rs 49 lakh !

Ainsi, avant de finaliser un prêt immobilier sur 15 ans, 20 ans ou 30 ans, évaluez les facteurs ayant une incidence sur votre IME et vos frais d’intérêt. L’utilisation d’un calculateur de coût total de prêt immobilier vous aidera à déterminer la meilleure option de prêt immobilier pour vous.

Que faire

L’IME restera le même jusqu’à la fin de la durée du prêt et son service peut devenir plus facile à mesure que les revenus augmentent au fil des ans. Choisissez le mandat en conséquence. L’épargne en EMI peut également être investie au fur et à mesure qu’il y a un excédent investissable. Cependant, l’objectif devrait être de conclure le prêt le plus tôt possible afin de maintenir les frais d’intérêt bas. Un mandat plus long aide à maintenir l’IME plus bas, mais les frais d’intérêt seront énormes. Au cas où vous devriez l’opter, continuez à rembourser par anticipation le prêt en effectuant un versement ballon ou forfaitaire à intervalles réguliers afin de boucler le prêt le plus tôt possible.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.