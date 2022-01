Prêt immobilier vs prêt personnel : que choisir ?

Photo d’Andrea Piacquadio sur Pexels.com

Comparer le prêt personnel avec le prêt contre la propriété (LAP)

De nombreuses situations surviennent dans la vie que votre niveau de trésorerie actuel pourrait ne pas être en mesure de financer. Il s’agit notamment des études supérieures de vos enfants, du mariage dans la famille, de l’expansion de votre entreprise, etc. Dans de tels cas, contracter un prêt bancaire est le moyen le plus judicieux de répondre à vos besoins financiers.

Les deux options de crédit les plus recherchées sont les prêts immobiliers et les prêts personnels.

Entrons dans le détail de ces prêts pour savoir lequel vous convient le mieux.

Que sont les prêts contre la propriété et les prêts personnels?

Comme son nom l’indique, un prêt LAP est versé contre la sécurité des biens immobiliers. La propriété utilisée comme garantie peut être un terrain résidentiel ou commercial.

D’autre part, un prêt personnel est un prêt non garanti décaissé sans aucune garantie. Les emprunteurs contractent généralement des prêts personnels pour répondre à leurs besoins financiers à court terme.

Différences critiques entre prêt contre propriété et prêt personnel

Quantum du prêt et de la tenure

Un prêt immobilier est généralement contracté pour des besoins financiers plus élevés. Le montant du prêt peut être sanctionné jusqu’à 40 % à 70 % de la propriété utilisée comme garantie. Il a une longue durée de remboursement de 5 à 15 ans.

D’autre part, le plafonnement des prêts personnels varie de 15 à 20 lacs avec une durée d’occupation allant jusqu’à 5 ans. Cela le rend approprié pour des montants de prêt moindres et plus rapides.

2. Acompte mensuel égal

Un taux d’intérêt plus élevé et une durée d’occupation inférieure entraînent un IME plus élevé. Alors naturellement, l’IME d’un prêt personnel est supérieur à celui d’un prêt LAP.

3. Temps de traitement

Étant donné qu’aucune garantie n’est requise pour un prêt personnel, son traitement ne prend pas beaucoup de temps. Après avoir vérifié vos revenus et votre pointage de crédit, le prêteur peut traiter votre demande en une semaine à peine.

Pour un prêt immobilier, le prêteur devra vérifier tous les documents relatifs à la propriété avant de décaisser le prêt. Vous pouvez vous attendre à ce que le traitement prenne entre 15 et 30 jours.

4. Taux d’intérêt

La première chose qu’un emprunteur considère lorsqu’il se prévaut du prêt est le taux d’intérêt. Étant un prêt garanti, le taux d’intérêt d’un prêt LAP est bien inférieur à celui d’un prêt personnel. Les taux d’intérêt des prêts immobiliers vont de 11 % à 16 %, tandis que le taux d’intérêt d’un prêt personnel peut atteindre 11 % à 24 %.

5. Remboursement de prêt

Intempestive, le non-paiement des prêts personnels se traduira par une augmentation du taux d’intérêt et une diminution de la cote de crédit. Le non-paiement d’un prêt LAP a des ramifications beaucoup plus importantes. Vous pourriez perdre la propriété utilisée comme garantie.

Quelle option choisir ?

Les deux types de prêts, un prêt personnel et un LAP, ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le taux d’intérêt du prêt contre propriété est plus bas, mais le temps de traitement est plus long. Si vous avez un besoin urgent de fonds à court terme, un prêt personnel pourrait être la meilleure option pour vous. Pour un prêt à long terme d’un montant plus important, un prêt immobilier est une meilleure option.