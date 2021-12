Prêt personnel : comment ça s’est passé en 2021 et principales tendances à surveiller en 2022

On constate qu’avec l’augmentation de la demande et des opérations, l’accent est davantage mis sur la sauvegarde des intérêts des consommateurs.

L’année 2021 a été cruciale pour l’évolution du segment indien du crédit à la consommation. Catalysé par les circonstances induites par la pandémie, le scénario de crédit a connu une transformation massive, les opérations numérisées occupant le devant de la scène.

Madhusudan Ekambaram, co-fondateur et PDG de KreditBee et co-fondateur de FACE, a déclaré : « Les principaux facteurs qui ont influencé la tendance étaient une demande accrue, une approche conviviale des prêteurs, une réduction de la paperasserie dans le processus de demande et une grande disponibilité du crédit. Cela reflétait une plus grande importance accordée aux caractéristiques de commodité et de rapidité par les emprunteurs tout en profitant des prêts, ce qui a été bien servi par les fournisseurs de services de prêt. Cela a été rendu possible grâce à de faibles frais généraux et à l’utilisation d’une technologie efficace.

Selon les rapports du secteur, la demande de crédit était dominée par les prêts personnels, ce qui ressort également du fait qu’ils constituaient plus de la moitié, en valeur, des prêts numériques accordés par les banques. En outre, les experts affirment que la nature de la préférence de crédit a également connu des changements avec une demande accrue de prêts et de services à faible coût comme Buy Now Pay Later (BNPL). Alors que les prêts BNPL représentaient moins de 1 pour cent de la part de la valeur, l’outil de crédit représentait 37 pour cent du nombre de prêts.

Ekambaram déclare : « Compte tenu de la dynamique de croissance du crédit personnel, on ne peut que s’attendre à ce que la tendance suive une trajectoire à la hausse. L’exercice 2022 verra certainement une intégration technologique plus poussée associée à des produits de crédit plus efficaces. Les cartes numériques ont démontré leur capacité opérationnelle à refléter le succès présenté par BNPL. L’outil innovant est plus évolutif et résonne bien avec le cas universel des achats.

On constate qu’avec l’augmentation de la demande et des opérations, l’accent est davantage mis sur la sauvegarde des intérêts des consommateurs. Par exemple, les experts estiment que les récentes actions réglementaires de la banque centrale ainsi que la formulation et les opérations des entités sont des indicateurs de la croissance saine que l’écosystème aspire à atteindre.

« Le degré d’examen minutieux dans le segment connaîtra une nouvelle augmentation en 2022, compte tenu de la nature dynamique de l’industrie. Cela se traduira favorablement par un environnement financier plus inclusif, avec l’existence de prêteurs crédibles et une plus grande sensibilisation des consommateurs », ajoute Ekambaram.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.