Prêt personnel vs prêt complémentaire : Connaître les avantages et les inconvénients

Si le prêt contracté pour acheter un actif à long terme est insuffisant, l’emprunteur peut avoir besoin d’emprunter de l’argent supplémentaire pour combler l’écart.

Comme l’achat d’un actif à long terme nécessite un investissement lourd, il n’est peut-être pas possible pour la plupart des gens de payer la totalité du montant de leur poche. Ainsi, pour acheter une maison, les gens dépendent généralement des prêts immobiliers. Outre des taux d’intérêt plus bas par rapport aux prêts non garantis comme les prêts personnels, un prêt immobilier offre également des avantages fiscaux, ce qui encourage également les acheteurs à contracter un prêt.

De même, les prêts automobiles ou autres prêts de ce type contractés pour acheter des actifs à long terme sont également moins chers que les prêts non garantis.

Si le prêt contracté pour acheter un actif à long terme est insuffisant, l’emprunteur peut avoir besoin d’emprunter de l’argent supplémentaire pour combler l’écart. Un tel emprunteur aurait deux options : soit souscrire un prêt complémentaire sur le prêt existant, soit souscrire un prêt personnel.

L’intérêt sur un prêt complémentaire est généralement comparable à l’intérêt sur le prêt à long terme initial et ne nécessite pas de paperasse supplémentaire, mais il est difficile d’obtenir une sanction. En revanche prendre un prêt personnel peut être coûteux, mais plus facile à prendre.

Avantage

“Un prêt personnel est un prêt non garanti qui peut être utilisé par n’importe quel individu, alors qu’un prêt complémentaire est une sorte de prêt garanti qui ne peut être utilisé que par un emprunteur de prêt immobilier existant”, a déclaré Pranjal Kamra, PDG de Finology.

« En raison de la structure des taux d’intérêt relativement plus bas et de la durée de prêt flexible, les prêts complémentaires sont une meilleure alternative à un prêt personnel. Un prêt complémentaire peut être souscrit pour une durée maximale de 30 ans ou la durée restante de votre prêt immobilier existant, tandis qu’un prêt personnel est proposé pour une durée maximale de cinq ans. De plus, si vous contractez un prêt à des fins de rénovation ou d’extension de maison, un prêt complémentaire offrirait divers types d’incitations fiscales qui ne sont pas disponibles dans le cas d’un prêt personnel », a-t-il ajouté.

«Cependant, tous les emprunteurs de prêts immobiliers ne se voient pas proposer une facilité de prêt complémentaire. Seules les personnes ayant un bon historique de paiement et une bonne cote de crédit peuvent obtenir le prêt sanctionné pour un prêt complémentaire », a ajouté Kamra.

En comparant les deux prêts, Abhishek Soni, PDG et fondateur d’Upwards, a déclaré : « Il est important de comprendre la différence entre un prêt complémentaire et un prêt personnel avant de se prévaloir de l’un ou de l’autre. Un prêt complémentaire, comme son nom l’indique, c’est comme un prêt de rappel accordé à un emprunteur existant. Un prêt complémentaire est généralement préféré au prêt personnel car le taux d’intérêt est souvent relativement inférieur à celui des prêts personnels. De plus, étant donné que le prêteur aurait déjà vos détails/documents KYC, le traitement du prêt sera plus rapide et plus facile. En plus de cela, même la durée d’un prêt complémentaire est plus longue, ce qui peut entraîner une mensualité équivalente (EMI) inférieure, ce qui en fait une meilleure option parmi les deux.

Parlant des avantages des prêts complémentaires, Anil Pinapala, fondateur et PDG de Vivifi India Finance Private Limited a déclaré : « Dans les circonstances actuelles, lorsqu’il y a moins de crédit disponible sur le marché, un prêt complémentaire a ses avantages. Comme le consommateur n’a généralement pas besoin de fournir de nouveaux documents pour le prêt complémentaire et comme c’est le cas avec son prêteur existant, il pourrait être en mesure d’attirer un meilleur taux d’intérêt.

Désavantage

Soulignant l’inconvénient d’un prêt complémentaire, Pinapala a déclaré : « Cependant, si le prêt complémentaire concerne un prêt garanti existant comme une voiture ou une maison, il augmente le principal dû et réduit ainsi les capitaux propres. Cela signifierait également que si l’on essaie de vendre un véhicule, acheté en prenant un prêt automobile, l’emprunteur devrait d’abord effacer le prêt complémentaire, ce qui ne serait pas le cas si le client avait accédé à un nouveau prêt personnel. “

Analysant de manière critique les deux types d’options de prêt, il suggère : « Donc, la réponse à cette question dépend du besoin du consommateur, s’il s’agit d’un besoin à court ou à long terme et dépend également de la rapidité avec laquelle il a besoin de son fonds. Cependant, dans tous les cas, je conseillerais à tout emprunteur potentiel de toujours magasiner et d’obtenir des devis de divers prêteurs et de prendre une décision éclairée si un prêt personnel d’un nouveau prêteur est meilleur ou un prêt complémentaire d’un prêteur existant.

