Prêt personnel vs prêt contre PPF : lequel choisir ?

Idéalement, il faut éviter de contracter un emprunt, sauf si c’est pour acquérir des actifs à long terme, pour augmenter le potentiel de revenu ou pour réduire les dépenses. Pour les urgences imprévues, il faut avoir un fonds d’urgence en place. Cependant, bien que les choses soient en place selon une planification financière appropriée, on peut toujours avoir besoin d’argent.

«Malgré la planification et la comptabilisation de chaque roupie, vous pourriez être confronté à des circonstances où une petite aide financière est nécessaire. Un prêt personnel pourrait grandement contribuer à atténuer la crise financière à court terme. Ou on pourrait également emprunter contre un fonds de prévoyance public (PPF) », a déclaré Prithvi Chandrasekhar, responsable des risques et de l’analyse, InCred Finance.

Si vous devez faire un choix entre le prêt personnel et le prêt contre PPF, quel devrait être votre choix ?

Pour comparer les avantages et les inconvénients des deux, Chandrasekhar énumère les aspects suivants, qui vous aideront à prendre une décision éclairée.

Comment les bons et les mauvais antécédents de crédit affectent-ils vos chances d’obtenir un prêt à des conditions favorables ?

Accès

Un prêt personnel est disponible rapidement tant que vous remplissez certaines conditions préalables telles qu’une bonne cote de crédit, l’âge, un revenu stable, etc. Avec PPF, vous pouvez bénéficier d’un prêt sur compte PPF de la 3e à la 6e année de PPF. ouverture de compte. Cela signifie que si vous avez ouvert votre compte PPF en FY15-16, vous êtes autorisé à bénéficier d’un prêt la 3ème année, c’est-à-dire FY17-18. Vous ne pourrez bénéficier d’un prêt que jusqu’à la sixième année, c’est-à-dire FY20-21. Et le prêt met du temps à être sanctionné.

Montant du prêt

Avec un prêt personnel, il n’y a pas de plafond au montant du prêt dont vous pouvez bénéficier. Il peut varier en fonction des paramètres de prêt d’une banque. Mais en grande partie, tant que vous remplissez les conditions préalables, il ne devrait pas y avoir de problème avec le montant du prêt dont vous bénéficiez. Dans le cas du PPF, une mise en garde est attachée au montant du prêt qui peut être obtenu. Selon les règles du régime, le montant du prêt dont vous pouvez bénéficier ne doit pas dépasser 25 pour cent du montant disponible sur le compte à la fin de la deuxième année précédant immédiatement l’année au cours de laquelle le prêt est demandé. Par exemple, si vous bénéficiez du prêt en FY21, le montant ne peut pas dépasser 25 pour cent du solde de votre compte en FY19.

Durée du prêt

Un prêt personnel peut être utilisé jusqu’à 6 ans. Dans le cas du PPF, le prêt doit être remboursé dans les 3 ans suivant la sanction.

Taux d’intérêt

Étant donné qu’un prêt personnel n’est pas garanti, les taux d’intérêt sur le même sont très élevés. Ils pourraient varier entre 10 et 20 pour cent par an. Avec les PPF, tout prêt contracté sur le compte est facturé à 1 pour cent d’intérêt, quel que soit le montant. Cependant, vous devez comprendre que votre compte PPF ne rapporte aucun intérêt tant que le prêt n’est pas remboursé. Ainsi, le taux d’intérêt effectif est le taux d’intérêt en vigueur + 1 pour cent.

« Le prêt contre PPF est la voie à suivre lorsque vous avez besoin d’un petit montant pour une courte période de temps. Lorsque le cas d’utilisation implique des périodes de temps flexibles et nécessite un montant substantiel, le prêt personnel convient mieux », a déclaré Chandrasekhar.

