El Salvador – qui a rendu le bitcoin légal en juin – vient d’annoncer son intention de construire « Bitcoin City ».

Apparemment, Bitcoin City sera circulaire et comportera une place centrale conçue pour ressembler à un symbole Bitcoin vu du ciel. L’énergie géothermique du volcan Conchagua dans le sud-est d’El Salvador l’alimentera.

Depuis CNBC :

La construction débutera en 2022 et la ville n’aura aucun impôt à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La ville disposera de zones résidentielles et commerciales, de services, d’animations, de restaurants et d’un aéroport…

Du président salvadorien Nayib Bukele :

Investissez ici et gagnez tout l’argent que vous voulez… C’est une ville entièrement écologique qui fonctionne et est alimentée par un volcan.

C’est encore un autre signe de l’adoption de la cryptographie – un signe énorme en plus.

***Cependant, le prix du bitcoin a chuté ces dernières semaines, en baisse d’environ 16% par rapport à son sommet du début du mois

La presse financière s’est empressée de le souligner.

Par exemple, la semaine dernière, nous avons mis en avant un article intitulé « L’hiver crypto est-il arrivé ? Bitcoin retombe à 60 000 $, Ether sous pression.

Hier, Yahoo! la finance nous a apporté un autre zinger: « Pourquoi vous pouvez toujours tout perdre en crypto-monnaies. »

Alors, devrions-nous ignorer les histoires d’adoption comme Bitcoin City et plutôt paniquer à propos d’un hiver crypto qui nous rend sans le sou et sans ressources ?

Tournons-nous vers notre spécialiste de la crypto, Luke Lango, et son samedi Réseau d’investisseurs cryptographiques mettre à jour:

Nous pensons que l’action commerciale actuelle est très normale et saine. Aucun soucis à se faire ici.

Cette volatilité est normale pour le cours. D’un point de vue historique, il n’est pas rare que Bitcoin atteigne de nouveaux sommets historiques – comme il vient de le faire – puis recule et se consolide pendant quelques mois avant de franchir une nouvelle étape.

Maintenant, si vous avez suivi, une partie de l’anxiété suscitée par l’espace crypto ces derniers jours est liée aux craintes d’une réglementation gouvernementale.

Le gouvernement a été lent à réagir à la croissance du secteur de la cryptographie. Et de nombreux investisseurs craignent que lorsqu’il agira enfin, ce sera une politique autoritaire qui mettra en œuvre une politique qui ralentira la croissance du secteur, entraînant une vente massive.

Revenons à Luc :

Les instruments alternatifs ici sont intéressants mais finalement inutiles. En fin de compte, si simple fonctionne, simple gagnera – et nous pensons dans ce cas, simple fonctionne .

Les Stablecoins auront besoin d’une charte bancaire et devront être garantis 1:1 par des dollars américains. Un stablecoin équivaut à un dollar.

Sur le plan de la réglementation, nous pensons que ce qui va se passer avec la réglementation et le développement des pièces stables aux États-Unis est largement déterminé.

Nous vous tiendrons au courant des développements sur le plan réglementaire. Mais pour l’instant, ignorez le bruit, surmontez cette volatilité et restez concentré sur l’avenir.

*** Pendant ce temps, même si le marché danse autour de nouveaux sommets, n’oubliez pas les dividendes

Cela surprend de nombreux investisseurs, mais mesurés au fil des décennies, les dividendes représentent près de la moitié de tous les gains du marché.

Une étude des rendements du S&P 500 de janvier 1926 à décembre 2008 a révélé un rendement total annualisé de 9,69%. Ce qui choque de nombreux investisseurs, c’est que l’appréciation des prix n’a représenté que 5,5% de ce gain moyen de 9,69%. Pendant ce temps, les dividendes étaient derrière les 4,19 % restants.

En d’autres termes, les dividendes ont généré plus de 43 % du rendement à long terme du marché.

Maintenant, il y a eu des changements structurels qui pourraient fausser ce nombre aujourd’hui. Par exemple, les entreprises utilisent souvent leurs liquidités pour racheter des actions, ce qui n’était pas une option disponible il y a des décennies. Cela a réduit l’argent versé dans les dividendes.

Mais le point plus large demeure : les dividendes sont extrêmement importants pour les rendements à long terme. Et qui n’aime pas l’argent de la boîte aux lettres de toute façon ?

Il y a quelques jours, nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen de Trader stratégique, a mis en évidence les cinq jeux les plus rentables pour 2022.

Nous y reviendrons dans un instant, mais d’abord, abordons une idée fausse courante sur les actions à dividendes dans un environnement de taux en hausse – quelque chose que nous verrons probablement en 2022.

De John et Wade :

La hausse des taux d’intérêt est également un problème pour les actions à revenu (celles qui versent un dividende élevé) car les flux de trésorerie futurs sont « actualisés » à un taux plus élevé. Donc, si tout le reste reste le même, un gros payeur de dividendes perd de sa valeur à mesure que les taux d’intérêt augmentent.

C’est du moins ce que de nombreux investisseurs ont été amenés à croire.

La vérité est que les actions qui rapportent des revenus ont tendance à être légèrement battues lorsque les taux augmentent rapidement, mais c’est une bonne illustration de l’irrationalité inhérente du marché.

La réalité est que les payeurs de dividendes ont tendance à suivre des taux d’intérêt PLUS ÉLEVÉS à moyen terme (plus de 6 à 12 semaines).

Pourquoi donc?

La croissance stimule à la fois les payeurs de dividendes et les taux d’intérêt. La plupart des actions augmenteront dans une économie en croissance, et l’inflation et les taux d’intérêt augmenteront en conséquence.

Conclusion : chaque fois que le choc initial de taux plus élevés fait baisser les payeurs de dividendes, cela représente une opportunité d’achat de profit lorsque les investisseurs commencent à agir de manière plus rationnelle.