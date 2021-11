Prêt pour Halloween Kim Loaiza, Lele Pons et Nicole García

Kimberly Loaiza et Lele Pons sont prêtes pour Halloween | Instagram

Prêt pour Halloween étaient les célèbres influenceuses et youtubeuses Kimberly Loaiza, Lele pons et Nicole García, qui a décidé de porter un costume ensemble, donc bien que les deux portent des vêtements différents, il s’agit d’un même thème.

Certes, lorsque vous les verrez avec leurs vêtements, vous saurez immédiatement qui sont leurs personnages, peu importe que vous soyez jeune ou déjà adulte, il n’est pas difficile de deviner qui c’est.

Grâce à Kimberly Loaïza et Juan de Dios Pantoja vivent actuellement à Miami, en Floride aux États-Unis, là même où vit Lele Pons, nièce politique de Chayanne, les deux célèbres jeunes femmes ont la possibilité de vivre ensemble.

Curieusement, Pons est aussi une amie de Kenia Os avec qui on l’a vue à plusieurs reprises dans ses posts Instagram.

C’est quelque chose d’étrange peut-être que tant Kimberly Loaïza et le Kenya vous ont un ami en commun, puisqu’ils ne se parlent apparemment plus depuis le conflit d’il y a quelques années.

Malgré cela, il semble que les deux aient une très bonne relation avec Lele Pons, en tout cas Kim Loaiza, García et Pons ont décidé de surprendre leurs fans et de s’habiller comme « The Powerpuff Girls » ou en anglais « Powerpuff Girls ».

Le personnage de Bombón était Kimberly Loaiza, Acorn était Nicole García et Bubble Lele Pons, ces personnages ont sûrement des relations avec les belles filles, au moins avec les cheveux bien que Loaiza portait une perruque.

Chacun des influenceurs célèbres a partagé une publication sur son compte Instagram officiel, mais c’est la nièce de Chayanne qui a publié le plus de contenu.

Dans la publication de Loaiza, nous n’avons trouvé que deux photos où, comme il est évident, elle est le personnage principal, cette fois c’est La Lindura Mayor qui a dépassé ses amis, malgré le fait que Lele a plus d’adeptes.

Kimberly Loaiza a 1 987 889 j’aime et 7 906 commentaires Lele Pons a 1 536 404 j’aime et 12,6 mille commentaires Nicole García a 533 374 j’aime et 1 863 commentaires

Il semble que les trois forment une très bonne équipe ensemble, surtout que cela coïncide avec ce que leurs fans leur disent dans les différentes cases de commentaires de chacun d’eux.

Cet Halloween sera sans aucun doute l’un des plus mémorables d’autant plus que c’est le deuxième qui est célébré en pleine pandémie malgré qu’il soit un peu plus contrôlé.