Prêt pour la dernière grande offensive

13/07/2021 à 19:59 CEST

Le tunnel d’Envalira a été effondré par les voitures accréditées du Tour. Mais personne n’est arrivé en retard au Pas de la Case, au rendez-vous avec une étape froide et pluvieuse, comme les aime Tadej Pogacar. Le temps n’est pas normal. Il n’était pas normal que des cyclistes à bord d’autocars, avant de partir, regardent les images qui les accompagnent sur leurs mobiles. un Tourmalet, que l’on gravit après-demain, peint en blanc. Il avait neigé. Voir, c’est croire.

Et il n’était pas non plus habituel que sur la longue descente neutralisée par Puymorens les coureurs soient habillés en hiver et aient dû s’arrêter pour enlever leurs survêtements avant que Christian Prudhomme, le directeur du Tour, ne baisse le drapeau qui ouvre la voie à une bataille entre les favoris qui n’ont émergé que très peu dans la petite montée qui se trouvait à cinq kilomètres de la ligne d’arrivée de Saint Gaudens.

La peur, si claire ; peur du froid, panique d’une chute dans le Portet d’Aspet, le port le plus difficile de ceux qui ont été programmés ; la descente où le vélo allait à l’italien Sonny Colbrelli, un sprinteur pas mal en montagne, un vélo qu’il portait aux couleurs de l’Italie, et non pas parce qu’il était le champion cycliste de son pays, mais en l’honneur de la « azzurra », vainqueur de l’Eurocup dans le monde du football. Tout le monde se souvenait qu’il y a trois ans, dans la même descente, Philippe Gilbert avait plongé dans le vide et avait survécu car ce n’était pas son jour maudit. Et ils passèrent tous devant le monument qui rappelle que le 8 juillet 1995, Fabio Casartelli, qui avait été champion olympique à Barcelone 1992, s’est suicidé en tombant et a ouvert la tête alors que personne ne portait de casque de protection.

L’évasion essayait seulement de capturer Patrick Konrad, le champion d’Autriche déterminé à poursuivre la tendance de ce Tour qui indique que toutes les étapes, à l’exception de celles marquées pour un sprint, doivent être remportées par un cycliste solitaire.

Derrière, prudence, calme et même une certaine tranquillité, avec tous les coureurs au volant de l’équipe Emirates, sans que personne n’ose tousser Pogacar. Car il ne se passe toujours la même chose qu’après une journée de repos et avant les étapes destinées, quoi qu’il s’est passé auparavant, à être la plus décisive de la course, réservée à la troisième semaine pour maintenir l’excitation presque aux portes de Paris. Quelques-uns s’entraînent plus que nécessaire le jour du sabbat pour ne pas perdre leur forme et repartir préparés pour la prochaine étape pour rattraper ou provoquer la fuite. Le reste reste à l’arrière, en attendant le mauvais temps qui s’annonce aujourd’hui sur la route du Portet, où Nairo Quintana a remporté, en 2018, la première fois qu’il a gravi si haut la montagne qui s’élève au-dessus de la commune de Saint Lary.

Konrad gagne à Saint Gaudens avec les voisins en veste et même en manteau. Il est un de plus dans l’équipe Bora, qui ne ressemble pas aux autres sur le podium où tout le monde ne rentre pas, et qui ne se soucie que de gagner des étapes une fois que sa grande figure, qui les quitte l’année prochaine, Peter Sagan, a quitté la course avec une blessure au genou. .

La météo qui s’annonce dans le Portet fait peur avec ses 16 kilomètres de montée à la moyenne brutale de 8,7%. Et tout le monde sait aussi que la course peut être compliquée à l’ascension du Val Louron, une montagne qui gardera toujours de bons souvenirs, car c’est là qu’il y a 30 ans Miguel Induráin s’est habillé en jaune pour la première fois, le jour où il a traversé les Pyrénées. ligne d’arrivée en deuxième position derrière Claudio Chiappucci. Tout a commencé là-bas, un moment inoubliable a commencé là-bas.