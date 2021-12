Prêt pour la peau la plus douce et la plus claire ? Ce masque facial a changé la donne

Je ne suis pas le seul à avoir été émerveillé par ce masque. Découvrez ce que ces autres acheteurs de Soko Glam avaient à dire.

Un client s’est exclamé: « J’ai une peau extrêmement sensible et sujette à l’acné. J’ai reçu ceci en cadeau gratuit lors d’une commande et j’étais sceptique mais j’ai essayé. Je pensais » oh ce désordre mince et liquide avec des feuilles dedans ne fera pas « Je l’ai laissé plus longtemps que recommandé… et quand je l’ai rincé (ce qui était extrêmement facile à faire), ma peau était plus douce, plus uniforme et plus propre que jamais. Je ne peux même pas le croire. Je Je l’utilise maintenant une fois par semaine et il fait vraiment des merveilles pour éliminer les points noirs et les imperfections. Honnêtement, je ne peux pas le croire. Je le recommande vivement. «

Un autre a déclaré : « J’ai eu un très mauvais cas d’acné hormonale et j’ai senti que ce masque à base de plantes aidait vraiment à calmer les rougeurs et les irritations. »

« J’ai utilisé ce masque une douzaine de fois et je l’adore. Il est vraiment rafraîchissant et dégage une agréable odeur de thé vert. Je l’utilise généralement lorsque ma peau est congestionnée, a écrit un client. »

Un autre a décrit cela comme un « incontournable pour les peaux sèches », ajoutant: « Ce masque sauve ma peau cet hiver. Toute ma famille l’adore aussi !! J’ai une peau à tendance acnéique super sensible et cela a fait des merveilles pour moi. C’est super apaisant et rend votre peau si douce. Je vais certainement continuer à acheter. «

Quelqu’un d’autre a écrit : « C’est un si beau masque à laver ! Il laisse la peau lisse et rafraîchie après utilisation et est bon pour le contrôle des imperfections, d’après mes expériences. C’était extrêmement apaisant pour ma peau irritée après une récente réaction allergique à un autre produit et a été d’une grande aide pour ramener ma peau à son état normal depuis lors. J’ai une peau sèche, sensible et à tendance acnéique et je l’utilise deux fois par semaine – trois fois si j’ai besoin d’un coup de pouce supplémentaire. Je le recommande ! «

« Le masque est un peu salissant à appliquer mais ça vaut le coup pour les effets ! Après l’avoir utilisé une seule fois, ma peau était sensiblement plus éclatante et lumineuse. C’est un masque super efficace et un peu va un long chemin. Je recommande fortement , » a partagé un fan du produit.

Une autre personne a écrit : « Calmant et clarifiant J’aime beaucoup ce masque. Il apaise ma peau si elle est rouge et éclatante. Simple et efficace. »