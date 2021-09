Prêt pour l’avenir: BPCL prévoit un investissement de Rs 1 lakh-crore dans 5 ans

L’éclatement du plan d’investissement comprend : la capacité pétrochimique et l’amélioration de l’efficacité du raffinage (Rs 30 000 crore) et la prolifération du gaz (20 000 Rs crore). D’autres investissements seraient dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz en amont (Rs 18 000 crore) et l’augmentation de l’infra de commercialisation du carburant (Rs 18 000 crore). En outre, la société investira également Rs 5 000 crore dans les énergies renouvelables et un autre Rs 7 000 crore dans les biocarburants.

Bharat Petroleum (BPCL), lié à la privatisation, a élaboré des plans pour investir plus de Rs 1 lakh crore au cours des cinq prochaines années, alors que le deuxième plus grand détaillant de carburant du pays se concentre sur la pétrochimie, les énergies renouvelables, la mobilité électrique et d’autres carburants alternatifs. Le président Arun Kumar Singh a déclaré aux journalistes lundi après l’assemblée générale annuelle que la société cherchait à créer un portefeuille de 1 000 MW de capacité de production d’énergie renouvelable, principalement par le biais d’acquisitions, tout en investissant également dans les biocarburants et l’hydrogène.

L’idée est de développer un mélange judicieux de carburants conventionnels et de mobilité zéro carbone, ce qui permettrait un plus grand degré de faisabilité dans la conversion directe du pétrole brut en produits pétrochimiques à haute valeur ajoutée. “Nous évaluons actuellement divers dérivés du propylène et de l’éthylène, à la fois dans les segments en vrac et dans les segments de niche”, a déclaré Kumar.

Les investissements prévus seraient financés au moyen de comptes de régularisation internes et d’emprunts. Le raffineur génère environ 1 milliard de dollars de liquidités chaque année, dont 50 à 60 % sont consacrés au versement de dividendes. “Nous réduirons le versement des dividendes pour générer des liquidités”, a déclaré VR Gupta, directeur financier de BPCL.

Lorsqu’on lui a demandé si l’entreprise prévoyait de recalibrer ses raffineries pour compenser la baisse de la demande de diesel et l’augmentation de la demande d’essence, Kumar a déclaré: «Si la poussée vers les véhicules électriques est accélérée au-delà de ce que nous avons pris en compte et que l’économie ne se développe pas au-delà 7-8%, le diesel peut avoir de sérieux problèmes. « Cependant, la pétrochimie continuera de croître et de nombreux distillats moyens trouveront leur place dans la pétrochimie. Nos raffineries peuvent être recalibrées pour répondre à la demande accrue d’essence tandis que la demande de diesel est modérée », a-t-il ajouté.

En septembre 2021, la demande d’essence dans le pays était de 7 à 8 % de plus qu’il y a un an, mais la demande de diesel était encore de 6 à 7 % inférieure à son niveau d’il y a un an, a noté Kumar. La société prévoit également de dépenser 18 000 crores de roupies dans des activités d’exploration en amont, où 16 000 crores de roupies iront vers le site d’exploration gazière du Mozambique. BPCL prévoit de reprendre les travaux sous peu sur le site une fois les problèmes liés à la sécurité résolus. L’exploitant avait retiré tout le personnel en raison de problèmes de sécurité en mars 2021

