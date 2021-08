Prêt pour l’introduction en bourse: Nykaa vise 525 cr grâce à de nouvelles actions

La majorité des fonds levés seront alimentés par la composante OFS.

La plate-forme de produits de beauté en ligne Nykaa prévoit d’augmenter jusqu’à 525 crore grâce à une nouvelle émission d’actions dans le cadre de son prochain appel public à l’épargne (IPO), selon les documents préliminaires déposés auprès du régulateur des marchés des capitaux Sebi. L’offre comprend également une offre de vente (OFS) d’un maximum de 43,11 millions d’actions par un groupe d’actionnaires et de promoteurs existants.

Bien que le projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) de la société ne mentionne pas la taille totale de l’introduction en bourse, des sources au courant des discussions ont déclaré qu’elle était estimée à environ 3 500 à 4 000 crore. La majorité des fonds levés seront alimentés par la composante OFS. L’introduction en bourse devrait valoriser Nykaa entre 5 et 5,5 milliards de dollars, selon des sources.

Le Sanjay Nayar Family Trust, TPG Growth, Lighthouse India Fund III, Lighthouse India III Employee Trust et Sunil Kant Munjal font partie des actionnaires vendeurs, selon le DRHP. Le promoteur et le groupe promoteur continueront toutefois de détenir plus de 51 % des actions de la société.

Aidées par la demande croissante des consommateurs pour le commerce numérique, des dizaines de start-ups technologiques indiennes cherchent à devenir publiques dans les mois à venir. La société de livraison de nourriture Zomato a mené le peloton avec des débuts stellaires dans la rue D en juillet. L’acteur Fintech Paytm devrait lancer une introduction en bourse de 16 600 crores plus tard cette année, la plus importante depuis l’émission publique de 15 200 crores lancée par Coal India en 2010, tandis que Mobikwik envisage une introduction en bourse de 1 900 crores. Nykaa et PolicyBazaar sont les dernières start-ups à avoir préparé le terrain pour un premier marché public.

Dirigé par Falguni Nayar, Nykaa prévoit de déployer une partie du produit net pour financer la création de nouveaux magasins de détail et entrepôts physiques.

Une partie des nouveaux fonds de l’introduction en bourse sera également utilisée pour des initiatives de marketing et “le remboursement ou le remboursement anticipé des emprunts en cours contractés par notre société et l’une de nos filiales, à savoir Nykaa E-Retail”, a déclaré la société.

L’Inde, avec sa plus grande part de la génération Y et de la population GenZ, l’adoption croissante du numérique et l’augmentation de la consommation des petites villes aidée par la hausse des revenus disponibles, présente des vents favorables importants pour le segment de la beauté et des soins personnels (BPC). Les dépenses globales de BPC dans le pays, qui s’élèvent actuellement à environ 15 milliards de dollars, devraient augmenter à un TCAC de 13 % au cours des cinq prochaines années. La part des dépenses en ligne devrait augmenter à un TCAC considérable de 30% au cours de la période, atteignant près de 3,9 milliards de dollars d’ici 25, ont déclaré les analystes de HSBC.

Les acteurs BPC verticaux comme Nykaa avec sa meilleure expérience client, ses vastes SKU (unités de gestion des stocks) et ses offres omnicanales ont tout à gagner, ont-ils déclaré. « La stratégie clé pour des entreprises comme Nykaa n’est pas seulement de se concentrer sur les marques de masse et premium, mais aussi d’offrir aux clients des marques de luxe d’entreprises comme Estée Lauder. Les sociétés BPC ont les marges brutes les plus élevées ; ses valeurs de commande sont également beaucoup plus saines – presque à 4 000, pour des entreprises telles que Nykaa, car les clients finissent par acheter plusieurs produits haut de gamme ou plus. Nykaa et Purplle sont en train de devenir des leaders », ont déclaré les analystes dans une note récente.

Les revenus d’exploitation de Nykaa ont augmenté à 2 440,89 crores au cours de l’exercice 21, contre 1 767,53 crore au cours de l’exercice 20 sur une base consolidée. Le détaillant de produits de beauté a affiché des bénéfices globaux totaux de 59,7 crores au cours de l’exercice 21, annulant les pertes de 16,23 crores signalées au cours de l’exercice 20.

Le portefeuille de style de vie de Nykaa couvre les produits de beauté, de soins personnels et de mode. La société avait cumulé 43,7 millions de téléchargements sur toutes ses applications mobiles au 31 mars 2021. Le canal hors ligne de la société comprend 73 magasins physiques dans 38 villes en Inde sur trois formats de magasins différents.

Nykaa a déclaré qu’elle offrait environ 2 millions de SKU de 3 826 marques nationales et internationales à nos consommateurs dans tous les secteurs d’activité au 31 mars 2021. Le GMV total (valeur brute des marchandises) de l’entreprise s’élevait à 4045,98 crore au cours de l’exercice 21, enregistrant une augmentation d’environ 50,7 % sur FY20.

