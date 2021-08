Prêt, Super Animal Royale est maintenant disponible sur Nintendo Switch

in

Cherchez-vous une bataille royale avec une touche zoologique? Probablement pas, mais vous pourriez toujours être intéressé par Super Animal Royale.

Oui, c’est vrai, cette version unique du genre battle royale qui a été annoncée pour la Nintendo Switch plus tôt cette année a maintenant été publiée simultanément en tant que titre gratuit sur toutes les plateformes. Sa taille est d’environ 800 Mo.

SURPRISE Super Animal Royale est sorti de l’accès anticipé et de l’aperçu du jeu sur TOUTES les principales consoles ! ?? ️ PC/Mac

✔️ Xbox One

✔️ Xbox Series X|S

✔️ Playstation 4

✔️ Playstation 5

✔️ Nintendo Switch Bientôt sur Google Stadia et GeForce Now. pic.twitter.com/sfh6CMDjkM – Super Animal Royale (@AnimalRoyale) 26 août 2021

Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas un jeu mignon et câlin sur le thème des animaux. Non, chaque créature a un arsenal d’armes à sa disposition alors qu’elle se bat dans une arène à 64 joueurs pour être le ah… dernier animal debout sur le champ de bataille.

Il est également noté comment la version Asie arrivera plus tard, et le lancement de la console (version 1.0) comprend également l’une des plus grandes mises à jour du jeu à ce jour :

Le lancement de la console de Super Animal Royale est également accompagné de l’une de nos plus importantes mises à jour à ce jour ! ?? ✔️ Pass Animaux Saison 1

✔️ Système d’archives Animal Pass

✔️ Super Grenouilles

✔️ Mini animaux de compagnie

✔️ Emplacement du mini ranch

✔️ Serveur sud-américain

✔️ Et plus Lire la suite : https://t.co/dVlyz4eayk> pic.twitter.com/Wb6MtQHlsL – Super Animal Royale (@AnimalRoyale) 26 août 2021

Allez-vous tomber sur le champ de bataille ? Laissez un commentaire ci-dessous.