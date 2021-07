Prétend qu’il est le héros ⋆ 10z viral

La plupart des personnes qui font face à d’éventuelles accusations graves en raison de preuves nouvellement trouvées utilisent la période intérimaire pour ne rien dire, ou à tout le moins, ne rien dire sur les choses gênantes et distraire les gens avec quelque chose de non pertinent et d’ennuyeux. Trump ferait mieux de parler d’une réserve ornithologique créée par une partie de sa législation plutôt que d’écrire sur « la » question qui préoccupe tout le monde. L’histoire du New York Times, qui exposait le fait que Trump avait demandé à l’AG par intérim de déclarer “quelque chose” à propos de l’élection frauduleuse (paraphrasé) et de laisser le reste à Trump et au Congrès.

C’est une preuve assez accablante, surtout compte tenu du fait que le procureur général par intérim Rosen va maintenant presque sûrement être l’un de ces témoins vedettes devant le comité et a posé des questions sur cet appel téléphonique spécifique et ses impressions sur ce que Trump voulait en disant trouver quelque chose de frauduleux et ensuite le laisser s’en occuper (ainsi que le membre du Congrès).

Trump ne veut pas que cette histoire “Peut-être aller en prison” domine l’actualité. Alors…

En réponse, Trump a publié une déclaration par l’intermédiaire de son attachée de presse Liz Harrington (une personne ayant fait ses preuves sur les élections), allant droit aux accusations, mal, avec très peu de choses à dire au-delà de la colère et de la peur évidentes :

« Les démocrates de la Chambre corrompus et très partisans qui dirigent le comité de surveillance de la Chambre ont publié hier des documents – y compris des documents judiciaires traitant des élections truquées de 2020 – qu’ils ont décrit de manière malhonnête comme tentant de renverser les élections »

Quelle? Mais il n’en avait pas fini, il ajouta encore un commentaire inexplicable qui semblait aller à l’encontre de tout…

« En fait, c’est tout le contraire. Les documents visaient à défendre l’intégrité et l’honnêteté des élections et le caractère sacré de notre vote.

Maintenant, est-ce que quelqu’un a remarqué qu’il n’a pas nié avoir dit au procureur général par intérim de le déclarer frauduleux et de le laisser à lui et au Congrès ? Dire, très parlant. Bien sûr, nous avons tous remarqué qu’il venait de s’annoncer comme la personne la plus intéressée à s’assurer que l’élection était juste et que le vote de chacun était compté. Il est le héros !

Personne ne l’achetait :

« En fait, c’est tout le contraire. Les documents visaient à défendre l’intégrité et l’honnêteté des élections et le caractère sacré de notre vote. – Liz Harrington (@realLizUSA) 31 juillet 2021

“Notre pays vient de subir une élection présidentielle incroyablement corrompue, et il est temps que le Congrès et d’autres enquêtent sur la manière dont une telle corruption a été autorisée plutôt que d’enquêter sur ceux qui dénoncent cette fraude massive contre le peuple américain.” – Liz Harrington (@realLizUSA) 31 juillet 2021

Bien sûr, janv.

Le net avait des points de vue intéressants sur la sortie de l’attaque de panique :

Pour clarifier les choses…

Le président des États-Unis et responsable de l’application des lois dans le pays est Joseph R. Biden. Et il se bat pour l’intégrité électorale. Le seul problème dont les Américains doivent s’inquiéter est l’attaque éhontée et implacable du GOP contre les droits de vote. https://t.co/pN1j3nJLc0 – Les patriotes récupèrent notre drapeau des fascistes (@lauren_ten) 31 juillet 2021

Remarquez qu’il ne nie pas avoir dit au procureur général par intérim de simplement dire qu’il était corrompu et laisser le reste à moi et aux membres républicains du Congrès. – Keith Murray (@kansaskeith) 31 juillet 2021

Personne ne fait IDIOT comme The Former Idiot fait un idiot.#ThisIsNotAParadox https://t.co/BOaLy6OTUI – zια тσмsση (@Brezia_Tomson) 31 juillet 2021

@jack @TwitterSupport @TwitterSafety, ce compte viole les CGU en publiant les diatribes d’une personne qui a été définitivement bannie de votre plateforme. https://t.co/0heUjOLRiF – Francisco Vives (TAFKA Paco Luís ♏ontaña)⚛ (@Franks2ndlife) 31 juillet 2021

Chaque jour, il trouve une autre façon d’être à la hauteur de cette citation de 1984 « Le Parti vous a dit de rejeter les preuves de vos yeux et de vos oreilles. C’était leur commandement final, le plus essentiel. https://t.co/B2MxI0t6S6 – Jessie K. 🦕 (@Marvelous_Margo) 31 juillet 2021

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak