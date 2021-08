Prêts aux Discoms : le ministère de l’Énergie veut que la RBI ordonne aux banques de suivre des normes strictes

in

Le nouveau plan de sauvetage des discothèques repose en grande partie sur des investissements privés dans les infrastructures de distribution.

Les sociétés de distribution d’électricité déficitaires (discoms) étant un fardeau pour les finances publiques car elles ont besoin de plans de sauvetage récurrents, le gouvernement de l’Union ne ménage aucun effort lorsqu’il s’agit de s’assurer que le dernier plan pour sauver ces entités ne faiblit pas. leur indiscipline financière et leur laxisme opérationnel.

Le ministère de l’Énergie de l’Union envisage de demander à la Reserve Bank of India (RBI) d’ordonner aux banques du secteur public (PSB) de suivre des normes prudentielles strictes en matière de prêt aux discoms, a déclaré vendredi le secrétaire à l’Énergie, Alok Kumar. Les normes prudentielles pour les PFC-REC – les principales sources de prêts pour les discoms – ont déjà été durcies, et les banques du secteur public seront obligées de suivre des normes similaires.

Selon des sources, l’encours des emprunts des discothèques s’élevait à Rs 5 lakh crore à la fin de l’exercice 20, et plus d’un cinquième de cette somme prend la forme de prêts du gouvernement de l’État.

Le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh, avait précédemment déclaré à FE que « en vertu des normes révisées, les discoms ne pourront obtenir de nouveaux prêts de PFC-REC que s’ils tracent une trajectoire de réduction des pertes approuvée par les gouvernements de leurs États respectifs ainsi que par l’Union. ministère du pouvoir ».

Il est également prévu d’inclure des représentants de PFC-REC dans les conseils d’administration des dcoms auxquels l’exposition des prêteurs sectoriels est importante, a déclaré Kumar lors d’un atelier sur le dernier programme disco organisé par l’India Energy Forum.

Le financement dans le cadre du dernier programme de relance de Rs 3-lakh-crore pour les discothèques approuvé par le Cabinet en juin dépend de leur engagement à entreprendre la création d’infrastructures telles que la séparation des lignes d’alimentation et le remplacement des anciennes lignes. Le programme exige également que les gouvernements des États concernés acceptent de payer les subventions à temps, clarifient les cotisations gouvernementales et les régulateurs nationaux de l’électricité pour mettre en œuvre des révisions tarifaires annuelles et ne créent pas d’« actifs réglementaires » ou de dépenses d’interruption récupérables que les régulateurs reconnaissent comme des coûts répercutés, mais sont pas immédiatement intégré dans les tarifs.

Le nouveau plan de sauvetage des discothèques repose en grande partie sur des investissements privés dans les infrastructures de distribution. Pour que le programme soit mis en œuvre au cours des cinq années précédant l’exercice 26, le Centre déboursera 97 631 crores de roupies, et le solde devra être exploité par les discoms via divers moyens, y compris des emprunts, mais idéalement via des partenariats public-privé.

La dernière tentative de relancer les discoms déficitaires et endettés par le biais du programme UDAY lancé en novembre 2015 n’a pas atteint les objectifs après avoir montré une promesse initiale d’inculquer la discipline dans les opérations des discoms. Le programme UDAY avait pour objectif de réduire les pertes techniques et commerciales globales (AT&C) des discoms à 15% d’ici la fin de l’exercice 2019, mais cela n’a pas été le cas. Les pertes AT&C s’élèvent désormais à 21% et le dernier programme vise à les ramener à 12-15% d’ici l’exercice 25.

Les pertes de discoms étaient passées de Rs 48 619 crore en FY16 à Rs 61 360 crore en FY19. Le ministre de l’Énergie, RK Singh, a déclaré que les pertes étaient en baisse de 38% sur un an à environ Rs 38 000 crore au cours de l’exercice 20. Avec la baisse des revenus des discos au cours de l’exercice 21, en raison de perturbations au milieu des blocages pour contenir le coronavirus, les pertes de discos auraient atteint 90 000 crores de roupies par certaines agences. Cependant, le ministère de l’Énergie a qualifié ces estimations de « grossièrement gonflées ».

