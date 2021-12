Prêts aux discothèques : le ministère de l’Énergie demande au SBI de suivre des normes plus strictes

L’encours des emprunts de Discoms s’élevait à Rs 5,1 lakh crore à la fin de l’exercice 20, et 14,5 % de ce montant prend la forme de prêts du gouvernement de l’État.

Le ministère de l’Énergie de l’Union a demandé à la State Bank of India (SBI) de suivre des normes prudentielles strictes en ce qui concerne les prêts aux sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms), avertissant que les prêts incontrôlés aux entités en difficulté financière peuvent exposer les actifs de prêt de la banque aux risques. Dans une lettre adressée au président du SBI, Dinesh Kumar Khara, le secrétaire au pouvoir, Alok Kumar, a déclaré que même si les prêts aux discoms sont accordés contre les garanties du gouvernement de l’État, « la tendance actuelle à l’augmentation des cotisations gouvernementales impayées et des arriérés de subventions rendra le remboursement de la dette irréalisable en cas des défauts ».

À la fin du mois de juin, les États n’avaient pas autorisé les subventions d’une valeur de 71 865 crores de roupies – destinées à certaines catégories de consommateurs (y compris les ménages et les agriculteurs) mais acheminées via les discos. En outre, les départements gouvernementaux (organismes civiques et autres institutions de ce type) doivent Rs 52 059 crore aux discoms. « Les écarts de trésorerie qui en résultent dans les discoms sont financés en tant que fonds de roulement par les banques et les institutions financières dans la plupart des cas », indique la lettre, examinée par FE.

Les normes prudentielles pour PFC-REC – les principales sources de prêts pour les discoms – ont déjà été renforcées, et le gouvernement avait déclaré plus tôt que les banques du secteur public seraient également obligées de suivre des normes similaires. L’encours des emprunts de Discoms s’élevait à Rs 5,1 lakh crore à la fin de l’exercice 20, et 14,5 % de ce montant prend la forme de prêts du gouvernement de l’État.

Les pertes de discoms étaient passées de Rs 48 619 crore en FY16 à Rs 61 079 crore en FY19. Les pertes ont baissé de 37,6% sur un an à environ Rs 38 093 crore au cours de l’EX20. Avec la baisse des revenus des discos au cours de l’exercice 21, en raison de perturbations au milieu des blocages pour contenir le coronavirus, les pertes de discos auraient atteint 90 000 crores de roupies par certaines agences. Cependant, le ministère de l’Énergie a qualifié ces estimations de « grossièrement gonflées ».

Le financement dans le cadre du dernier programme de relance de Rs 3-lakh-crore pour les discothèques approuvé par le Cabinet en juin dépend de leur engagement à entreprendre la création d’infrastructures telles que la séparation des lignes d’alimentation et le remplacement des anciennes lignes. Le programme exige également que les gouvernements des États concernés acceptent de payer les subventions à temps, clarifient les cotisations gouvernementales et les régulateurs de l’électricité des États pour mettre en œuvre des révisions tarifaires annuelles et ne créent pas d’« actifs réglementaires » ou de dépenses récupérables de dérangement que les régulateurs reconnaissent comme des coûts répercutés, mais sont pas immédiatement intégré dans les tarifs.

