Prêts aux étudiants du Pendjab, Himachal Pradesh

Empoweryouth.com, la plate-forme carrière-technologie, propose désormais des prêts d’études aux étudiants du Punjab et de l’Himachal Pradesh. Il s’est associé à plus de 60 collèges pour aider leurs étudiants à obtenir des prêts d’études et a déjà des liens avec ICICI, Avanse, Agile Finserv, Ez Capital, WePay et InCred pour le service de ces prêts.

Tout étudiant qui a obtenu son admission dans ces quelque 60 collèges (détails sur le site Web www.empoweryouth.com) peut demander un prêt étudiant parmi les nombreuses options disponibles en ligne. Le prêt est disponible tout au long de l’année pour toute année / semestre que l’étudiant souhaite.