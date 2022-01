Prêts : conseils pour faire valider votre demande de prêt

Évitez de demander trop de prêts à la fois, car cela ne fera que nuire à votre score et entraîner plus de rejets



Le rejet de la DEMANDE de prêt peut survenir pour plusieurs raisons. L’incohérence et le retard dans les paiements de vos dettes en sont la raison typique. Cela peut également arriver si vous ne savez pas comment vos antécédents de crédit défavorables entraînent des rejets de prêts. Si vous avez été rejeté récemment, il est important d’évaluer les raisons et de travailler dessus. Il est également important de garder une trace de l’impact de vos demandes de prêt et de leur rejet sur votre pointage de crédit. Les rejets multiples peuvent endommager davantage votre pointage de crédit, et il peut vous falloir des mois ou des années pour vous en remettre. Voici certaines choses que vous pouvez faire si votre demande de prêt a été rejetée récemment.

Évaluer la raison du rejet

Découvrez pourquoi vous avez été rejeté. En règle générale, un prêteur fournira la raison pour aider l’emprunteur à corriger le cours et à devenir admissible au prêt. Par exemple, fournir un garant peut aider à obtenir le prêt. Les rejets peuvent être causés par une grande variété de raisons telles qu’une mauvaise cote de crédit (moins de 700), des revenus insuffisants, un trop grand nombre de prêts en attente, le non-paiement ou le paiement tardif de prêts antérieurs, des antécédents professionnels problématiques, des problèmes juridiques concernant les biens meubles et immeubles à être hypothéqué par le prêteur, etc. Le rejet peut également se produire en raison d’erreurs dans votre rapport de crédit, par exemple, votre PAN est lié à tort au défaut de paiement de quelqu’un d’autre. Connaître la raison est une étape importante pour améliorer la santé de votre crédit.

Travail sur le motif du refus

Le paiement en temps opportun de vos IME et autres dettes est essentiel pour une bonne santé de crédit, ce qui entraîne moins de refus de prêts. Un bon pointage de crédit (tout ce qui est supérieur à 750) mène aux meilleures offres de prêt. Si un faible pointage de crédit a entraîné le rejet du prêt, travaillez à l’améliorer. Le remboursement complet et en temps opportun de vos cotisations commencera à augmenter à nouveau votre score. Gardez votre utilisation de crédit faible et ne fermez pas vos cartes de crédit existantes ou n’en demandez pas de nouvelles pour éviter un impact négatif sur votre score. Vos prêteurs peuvent accéder aux détails de vos prêts en attente et exiger vos relevés bancaires pour évaluer le pourcentage de vos revenus utilisé pour les IME. Ils préfèrent que vous ne dépensiez pas plus de 55 à 60 % de votre revenu disponible en prêts. Si votre revenu est déjà augmenté à ce niveau, vous ne pourrez peut-être pas rembourser les nouveaux prêts et vous risquez donc d’être rejeté. Un revenu disponible plus élevé est préférable. Conservez également votre nom, adresse, signature, PAN, Aadhaar et autres documents de prêt en place afin que le rejet ne soit pas pour une raison non financière telle qu’un nom ou une erreur d’adresse.

Ne continuez pas à postuler

Chaque fois que vous faites une demande de prêt ou de carte de crédit, le prêteur procède à une vérification « dur » de vos antécédents de crédit. Chaque vérification ferme abaisse légèrement votre pointage de crédit. Par conséquent, plusieurs demandes de prêt dans un court laps de temps vont gravement nuire à votre pointage de crédit. Si vous avez déjà été rejeté une fois, il y a de fortes chances que vous soyez à nouveau rejeté. Évitez donc de demander trop de prêts à la fois, car cela ne fera que nuire à votre score et entraîner davantage de rejets. Des contrôles physiques successifs montrent également que vous êtes avide de crédit, ce qui est un signal d’alarme pour le prêteur.

Suivez votre pointage de crédit chaque mois

Pour savoir ce qui arrive à vos antécédents de crédit et comment votre pointage réagit à vos paiements, retards ou défauts de paiement, il est indispensable de suivre votre pointage de crédit chaque mois. Vous pouvez obtenir un rapport de crédit mensuel gratuit auprès d’Experian ou de CIBIL. Le rapport résume votre activité de crédit, vos antécédents de remboursement et l’état du prêt. C’est un aperçu de votre santé financière. Savoir où se situe votre pointage de crédit peut vous aider à prendre des décisions pour l’améliorer. Le suivi mensuel permet également de repérer les écarts et les erreurs qui peuvent également nuire à votre score. Vous pouvez signaler ces erreurs au bureau de crédit concerné.

Appliquer à nouveau à mesure que le score s’améliore

En fonction des dommages causés par les refus de prêt, l’amélioration de votre cote de crédit peut prendre du temps. Cela prend généralement de quatre à 12 mois. Cependant, si vous avez déjà un bon score supérieur à 750, il faut moins de temps pour l’améliorer encore. Votre régularité dans les paiements des dettes et votre bon comportement en matière de crédit vous aident à améliorer un score endommagé.

L'auteur est PDG, BankBazaar.com

