Prêts étudiants: vous voulez un prêt d’études? Facteurs clés à connaître

La deuxième vague de la pandémie de Covid-19 a aggravé les défis pour beaucoup. Même les jeunes sont confrontés à des défis lorsqu’il s’agit de planifier leurs études supérieures. L’un des moyens les plus courants de combler tout déficit de financement de l’éducation consiste à contracter un prêt. Cependant, avant de demander un prêt éducation, vous devez être conscient de quelques points clés, notamment ses critères d’éligibilité, ses implications fiscales, etc.

Répondre aux critères d’éligibilité

Si vous avez moins de 18 ans ou n’avez pas de source de revenu, vous pouvez demander un prêt d’études avec vos parents ou frères et sœurs en tant que codemandeurs. Il n’y a aucune exigence de garantie pour les prêts d’études jusqu’à Rs 4 lakh. Pour un montant de prêt supérieur à Rs 4 lakh et jusqu’à Rs 7,5 lakh, la banque peut demander une garantie si le revenu du codemandeur est insuffisant. Pour les montants de prêt supérieurs à 7,5 lakh de Rs, les banques exigent généralement un codemandeur et une garantie matérielle adéquate.

Avant de demander un prêt d’études, l’étudiant doit également avoir une lettre de confirmation d’admission dans un collège reconnu selon l’UGC, l’AICTE, les gouvernements, etc. Un prêt est également autorisé pour l’admission dans les collèges autonomes de premier plan tels que les IIT, les IIM, etc. Des prêts d’études sont disponibles pour les cours de premier et de troisième cycle. Vous pouvez également obtenir un prêt d’études pour être admis dans un collège étranger.

Le prêt d’études couvre les dépenses telles que les frais ou les dépenses pour l’université / l’école, l’hébergement en auberge de jeunesse, les examens, les bibliothèques, les laboratoires, les livres, les uniformes, l’achat d’ordinateurs, le dépôt de garantie jusqu’à une limite définie, les voyages, l’achat de deux-roues jusqu’à un certain limite, ou autres coûts essentiels pour le cours.

Combien de prêt demander

La limite supérieure d’un prêt d’études peut varier en fonction du type de cours ou d’un collège et également de l’éligibilité de l’emprunteur. Par exemple, les banques peuvent autoriser un prêt jusqu’à Rs 30 lakh pour un cours de MBA en Inde, alors que cela peut autoriser un prêt jusqu’à Rs 80 lakh ou plus pour des cours de médecine. Certaines banques autorisent un prêt à hauteur de 100% de la valeur de la garantie matérielle. Maintenant, la question se pose, quel montant de prêt devriez-vous demander?

La réponse n’est pas si simple. Vous devez demander un prêt en fonction de vos besoins actuels, de la probabilité de revenus futurs et de la disponibilité des garanties. Vous voudrez peut-être éviter de contracter un prêt plus élevé si vous avez un montant suffisant à payer de vos propres sources – cela vous aiderait à économiser beaucoup sur le remboursement des intérêts. Vous pouvez également éviter de contracter un prêt pour l’admission dans un collège où les frais sont très élevés et le salaire moyen au moment du placement est très bas – cela pourrait vous empêcher de rembourser le prêt après avoir terminé le cours.

Remboursement et durée du prêt

Les banques autorisent généralement un mandat allant jusqu’à 15 ans après le début du remboursement. Les banques autorisent également un moratoire / congé de remboursement d’un an après la fin du cours ou de six mois après l’obtention d’un emploi, selon la première éventualité. Les intérêts courus pendant le moratoire sont ajoutés au principal et, en conséquence, le montant de l’IME est déterminé.

Avantages fiscaux

Les intérêts payés sur un prêt d’études au cours de l’exercice pour soi-même ou pour un parent (conjoint ou enfants) peuvent être utilisés comme déduction fiscale en vertu de l’article 80E de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il n’y a pas de limite maximale à cela et l’intégralité des intérêts payés au cours de l’exercice peut être déduite d’impôt.

Vous devez identifier les collèges et les cours auxquels vous prévoyez d’être admis après les résultats. Cela vous aidera à estimer le montant du prêt dont vous aurez besoin et vous aurez du temps pour organiser la garantie et l’argent de la marge. Vous pouvez sélectionner le meilleur prêteur selon vos besoins sur la base du montant du prêt, du taux d’intérêt, des frais de traitement, du temps de traitement, etc. Une planification précoce vous aidera à gagner du temps lors de la procédure d’admission.

L’écrivain est PDG de BankBazaar.com

