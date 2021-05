Prêts garantis: comment choisir entre un prêt contre FD, un prêt contre un bien et un prêt or

En cas de prêts garantis, vous risquez de perdre votre actif en cas de défaut. Si vous ne parvenez pas à rembourser le prêt en temps opportun, votre bien promis peut être saisi pour récupérer le solde impayé.

Nous nous tournons vers le crédit en cas de besoin. Cependant, il y a souvent confusion sur le type de prêt à opter. Comment déterminez-vous quel est le meilleur type de prêt pour votre besoin? Cette question est particulièrement pertinente lorsqu’il s’agit de choisir le bon prêt garanti.

Il y a trois choses à rechercher lors de l’évaluation de différents prêts garantis pour choisir le bon: la garantie requise, le taux d’intérêt et la teneur. Les moyens les plus courants d’organiser les finances consistent à emprunter sur un actif, et les actifs les plus couramment détenus sont la propriété, les dépôts fixes et l’or. Examinons les prêts par rapport à chacun d’eux dans le contexte des facteurs susmentionnés.

Propriété

Il existe deux façons d’obtenir un prêt en utilisant votre propriété comme garantie. Le premier se fait via un prêt complémentaire sur un prêt immobilier existant et le second est un prêt immobilier.

# Prêt complémentaire: Vous pouvez bénéficier d’un prêt complémentaire si vous avez un prêt immobilier en cours d’exécution avec un bon historique de remboursement. La condition principale ici est le LTV (Loan to Value). Le solde total impayé après la recharge doit se situer dans la même fourchette de LTV que celle à laquelle le prêt a été émis. Par exemple, si vous avez été approuvé pour 80% de la valeur de la propriété en tant que prêt, alors le principal impayé total, y compris le complément, ne peut atteindre que 80%. Si tel est le cas, la banque prolongera un complément de votre prêt immobilier.

Cependant, «si votre prêt immobilier est récent et que le complément dépasse la LTV autorisée, vous ne pourrez peut-être pas obtenir un complément. Le prêt complémentaire est une bonne alternative en raison des taux d’intérêt, qui sont au même niveau que les taux des prêts immobiliers. Vous bénéficiez également d’un long ténor pour rembourser le prêt. De plus, si vous empruntez pour effectuer des réparations ou rénover votre logement, les prêts complémentaires vous offrent également un avantage fiscal supplémentaire. Cependant, la durée de remboursement à long terme se traduit également par un intérêt à payer beaucoup plus élevé », déclare Adhil Shetty, PDG de BankBazaar.com.

# Prêt contre propriété: Si vous n’avez pas de prêt immobilier en cours, mais que vous possédez une propriété à votre nom ou si vous la détenez conjointement avec quelqu’un avec qui vous pouvez demander un prêt, vous pouvez bénéficier d’un prêt contre une propriété. Du côté positif, le prêt contre la propriété a une durée de remboursement plus longue que les autres prêts personnels. Selon l’utilisation finale de l’argent emprunté, vous pourrez peut-être bénéficier d’avantages fiscaux.

Par exemple, si vous utilisez l’argent à des fins commerciales, les intérêts payés et les frais accessoires, tels que les frais de traitement et les frais de documentation, peuvent être réclamés comme dépenses d’entreprise en vertu du paragraphe 37 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Mais si vous l’utilisez pour des raisons personnelles telles qu’un mariage, des études ou des vacances, vous ne pouvez bénéficier d’aucun avantage fiscal. D’un autre côté, les taux d’intérêt sur les prêts immobiliers sont beaucoup plus élevés qu’un prêt complémentaire. Le temps de traitement d’un prêt contre un bien immobilier est également beaucoup plus élevé car le prêteur devra effectuer un certain nombre de due diligences.

Dépôts fixes

Les prêts consentis aux FD sont parmi les moyens d’emprunt les moins chers. Les prêts consentis aux FD sont généralement évalués de 50 à 250 points de base au-dessus du taux relatif des FD. Étant donné que les taux FD sont actuellement en moyenne de 5,5%, vous pouvez obtenir un prêt contre un FD pour aussi peu que 6-6,5%, ce qui est moins cher qu’un prêt immobilier. La plupart des prêteurs ne prélèvent pas de frais de prépaiement ni de frais de traitement. «La seule mise en garde ici est que vous devez avoir un FD dont la valeur de dépôt est au moins 10% supérieure à celle du prêt que vous empruntez. Donc, si vous devez emprunter Rs 2 lakh contre votre FD, vous devez avoir un FD d’environ Rs 2,2 lakh. En revanche, il n’y a pas d’avantages fiscaux sur les prêts accordés aux FD. La durée des prêts contre FD est également très faible, généralement de deux ans, car la durée du prêt ne peut excéder la durée de la FD contre laquelle le prêt est contracté et doit être remboursée avant l’échéance du FD », informe Shetty.

Prêt d’or

Les prêts d’or sont les prêts garantis les plus polyvalents et les plus recherchés. C’est parce qu’ils nécessitent très peu de paperasse pour un prêt hors ligne et qu’ils sont livrés avec une variété d’options de remboursement. Le temps requis pour traiter un prêt d’or est très faible par rapport à d’autres formes de prêts garantis. Les frais de traitement sont faibles et souvent les prêteurs peuvent ne pas prendre en compte le revenu ou la cote de crédit de l’emprunteur lors de l’approbation du prêt. Cela permet d’obtenir un prêt à court terme très facilement.

Cependant, «les prêts d’or peuvent être complexes à leur manière. La plupart des prêteurs demanderont une pureté d’au moins 18 carats et peuvent vous facturer des frais d’évaluation. Plus la pureté de l’or est élevée, plus la valeur et le montant du prêt seront élevés. Différents prêteurs ont différentes options de remboursement. Certains peuvent vous permettre de payer les intérêts tous les mois et le principal d’un seul coup à la fin du ténor. D’autres peuvent exiger que vous payiez une partie du capital chaque mois. D’autres encore peuvent en fait déduire les intérêts dus lorsqu’ils vous accordent le prêt. Vous devez en comprendre les implications financières et choisir ce qui vous convient le mieux », déclare Shetty.

Cependant, tous les prêts ont des conséquences en cas de défaut de remboursement. En cas de prêts garantis, vous risquez de perdre votre actif en cas de défaut. Si vous ne parvenez pas à rembourser le prêt en temps opportun, votre bien promis peut être saisi pour récupérer le solde impayé. Cela aura également un impact négatif sur vos antécédents de crédit et votre pointage. Alors n’empruntez que ce dont vous avez besoin et remboursez rapidement.

