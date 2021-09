Prêts garantis ou non garantis : lequel choisir ?

Les prêts garantis permettent des limites d’emprunt élevées, des durées de remboursement plus longues et des taux d’intérêt bas.

Pour faire face à une urgence ou à une dépense planifiée, à un moment ou à un autre, il faut contracter un emprunt.

Cependant, Gaurav Jalan, PDG et fondateur de mPokket, déclare : « Il est essentiel de connaître les divers types de prêts avant d’opter pour un prêt, en particulier leurs avantages et leurs inconvénients. »

En gros, les prêts sont garantis ou non garantis. Les prêts garantis sont ceux pour lesquels l’emprunteur met en gage une sorte de garantie, que ce soit une propriété, des bijoux, un terrain ou un véhicule, etc. quelque chose d’une valeur à peu près équivalente au montant du prêt.

L’autre catégorie, les prêts non garantis, vient sans aucune garantie. Jalan déclare : « Comme les prêteurs prennent le plus grand risque en accordant ces prêts, les montants des prêts sont beaucoup plus petits et les taux d’intérêt plus élevés. »

Prêts garantis

En raison de la garantie fournie avec ce prêt, les prêteurs courent un risque minimal. En cas de défaillance ou de non-paiement de l’emprunteur, les prêteurs peuvent simplement saisir l’actif pour recouvrer leur dû.

Bien que les prêts garantis aient des normes d’éligibilité plus strictes que les prêts non garantis, Jalan dit que « ceux-ci sont plus préférables car ils permettent des limites d’emprunt élevées, des durées de remboursement plus longues et des taux d’intérêt bas. Néanmoins, les emprunteurs devraient éviter les prêts garantis s’ils ne sont pas sûrs de leur capacité de remboursement à long terme, car, outre la saisie des garanties, leur cote de crédit en sera négativement affectée.

Les prêts immobiliers sont l’un des prêts garantis les plus populaires généralement accordés par les banques, où la nouvelle maison achetée sert de garantie. Habituellement, les prêts garantis comprennent les prêts immobiliers, d’or et de voiture ainsi que les prêts contre la propriété.

Les prêts d’or sont également choisis par les personnes ayant un besoin urgent d’argent, où l’or est donné en garantie et le prêteur fournit environ 75 pour cent de sa valeur sous forme de prêt.

Un prêt immobilier consiste à hypothéquer sa propriété résidentielle ou commerciale en garantie. Avec les prêts automobiles, le véhicule sert de garantie. En raison des garanties, ces prêts sont généralement contractés à des taux d’intérêt relativement bas.

Prêts non garantis

Compte tenu du plus grand risque lié à ces types de prêts, ils sont assortis de taux d’intérêt plus élevés que les prêts garantis, en raison desquels les montants des prêts sont également généralement beaucoup plus petits.

Les experts du secteur disent qu’un prêt non garanti ne devrait être envisagé que si l’emprunteur peut effectuer les remboursements à temps.

Jalan ajoute : « Rembourser à temps permet d’améliorer la cote de crédit d’un emprunteur. Habituellement, ces prêts n’ont pas de conditions complexes, mais sont assortis de critères relativement simples. En cas de non-paiement, il n’y a pas de biens à saisir car rien n’est mis en gage.

Cependant, les emprunteurs doivent éviter de telles situations car leur pointage de crédit sera endommagé, ce qui entravera leurs chances d’obtenir des prêts à l’avenir.

L’un des principaux avantages des prêts non garantis est que l’emprunteur peut les utiliser à n’importe quelle fin. Cela dit, les taux d’intérêt sur ces prêts sont élevés, avec des échéanciers de remboursement courts. Certains prêts non garantis populaires comprennent les cartes de crédit, les marges de crédit personnelles, les prêts personnels, etc.

Jalan ajoute : « Les cartes de crédit constituent l’un des plus anciens types de prêts non garantis. Ici, la facturation a lieu une fois par mois avec des intérêts facturés uniquement sur tout solde impayé. Le taux d’intérêt des cartes de crédit varie entre 38 et 45 pour cent par an.

Semblable à une carte de crédit, la marge de crédit personnelle est assortie d’une limite de crédit préapprouvée, qui peut être utilisée de n’importe quelle manière.

Enfin, les prêts personnels peuvent être utilisés de diverses manières, que ce soit pour payer des factures, répondre à des exigences médicales ou pour des voyages et des études. Sur la base des antécédents de crédit d’un emprunteur, le montant du prêt peut varier de quelques milliers à des lakhs.

Jalan ajoute : « La différence entre les prêts garantis et non garantis étant clarifiée, les lecteurs peuvent choisir le type le mieux adapté à leur portefeuille et à leurs besoins. »

