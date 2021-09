Prêts immobiliers : Connaître les types d’options EMI disponibles

in

Malgré les revers financiers subis par beaucoup en raison de la pandémie, l’achat d’une maison reste l’un des principaux objectifs financiers pour d’innombrables Indiens. Beaucoup prennent l’aide de prêts immobiliers pour financer leur achat après des mois de recherche, de planification et de budgétisation.

Cependant, parfois, beaucoup n’essaient pas d’identifier le type de prêt immobilier qui répondrait le mieux à leurs besoins en matière de prêt et à leur capacité de remboursement. En fait, les produits de prêt immobilier peuvent différer non seulement en termes de taux d’intérêt, d’analyse comparative, de frais de traitement, de type de prêt, etc., mais également d’options EMI. Voici quelques options importantes pour les prêts immobiliers EMI que vous devez connaître pour prendre des décisions éclairées en fonction de votre capacité de remboursement.

Les IME de crédit immobilier avec moratoire

De nombreuses banques autorisent des options de moratoire à leurs emprunteurs de prêts immobiliers. Cette facilité permet un retard des paiements EMI généralement jusqu’à cinq ans, les emprunteurs ne pouvant payer que les intérêts jusqu’à ce que les EMI commencent. Dans une telle option, le montant EMI est augmenté au cours des années suivantes après son démarrage. Si vous recherchez une éligibilité au prêt plus élevée et vous attendez à une augmentation de vos revenus à l’avenir pour répondre à l’exigence de remboursement EMI progressif, vous pouvez opter pour cette facilité. Le mécanisme de moratoire EMI peut vous aider à acheter une maison d’une valeur supérieure à ce que vos finances actuelles le permettent.

EMI sur les prêts immobiliers avec option de découvert

Plusieurs banques sur le marché autorisent les prêts immobiliers avec des facilités de découvert (OD). Dans le cadre de cette option, l’obligation EMI est la même que pour les produits de prêt immobilier ordinaires, mais les emprunteurs ont la liberté de garer les fonds excédentaires sur le compte bancaire afin d’économiser sur les intérêts du prêt immobilier dans cette mesure pour la période pendant laquelle le fonds reste dans le Compte. Les emprunteurs ont ainsi la possibilité de réutiliser les fonds supplémentaires stockés sur le compte, ce qui les aide également à maintenir un niveau de liquidité plus élevé.

Cela étant dit, les fonds supplémentaires parqués sur le compte ne sont pas pris en compte pour les avantages de la déduction fiscale en vertu de l’article 80C de la loi sur l’informatique. De plus, les taux d’intérêt sur les prêts immobiliers avec une facilité OD sont généralement un peu plus élevés que ceux des produits de prêt immobilier ordinaires. Cette option est utile à certains emprunteurs (comme les hommes d’affaires) qui reçoivent souvent des fonds importants pendant une courte période pour les aider à réduire considérablement la composante intérêt du prêt.

Prêts immobiliers avec option EMI croissante

Certaines banques autorisent la facilité de prêts immobiliers avec l’option EMI croissante. Dans ce type de produit, la banque fixe un IME inférieur pendant les premières années du prêt. Après quelques années, l’IME augmente progressivement avec l’hypothèse que les revenus de l’emprunteur augmenteront simultanément pour pouvoir rembourser le prêt confortablement.

Le crédit immobilier EMI croissant convient aux emprunteurs dont les revenus sont faibles ou légèrement insuffisants pour rembourser l’IME. La banque part du principe que les revenus de l’emprunteur augmenteront dans les années à venir afin qu’il puisse rembourser confortablement un IME plus élevé à l’avenir. Vous pouvez demander cette facilité de prêt si vous venez de commencer votre carrière ou si vous avez un faible revenu au cours des premières années et que vous vous attendez à une sécurité d’emploi pendant toute la durée du prêt et à une augmentation constante de vos revenus. En outre, vous pouvez également augmenter vos IME avec un prêt immobilier ordinaire.

Options pour les propriétés en construction

Vous pouvez également choisir entre une option pré-EMI et une option EMI complète lors de l’achat d’une propriété en construction. Dans un plan pré-IME, vous ne devez payer que les intérêts sur le montant déboursé jusqu’à ce que vous preniez possession de la propriété ou à la fin de la période de moratoire (généralement environ 2-3 ans), selon la première éventualité. D’autre part, dans une option EMI complète, vous devez commencer à payer l’IME immédiatement, quelle que soit la banque qui décaisse le prêt partiellement ou totalement. Dans le cadre de l’option EMI complet, l’IME est calculé sur le montant total du prêt et non sur le montant décaissé par la banque jusqu’à ce moment-là.

Outre les options EMI mentionnées ci-dessus, les banques peuvent également proposer des variantes supplémentaires de produits de prêt immobilier ; en tant que tel, vous serez bien avisé de vous renseigner sur les différents types d’options EMI disponibles auprès de votre banque préférée avant de finaliser votre décision de prêt.

L’auteur est PDG, BankBazaar.com

