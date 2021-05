Prêts immobiliers: le moment est venu de renégocier vos conditions de prêt

Lorsqu’il est réévalué à 6,75%, l’EMI est de 88,491 Rs. Une économie mensuelle de Rs 10 000.

Par Raj Khosla

Alors que la deuxième vague de pandémie frappe l’Inde, il est temps de revoir et de rééquilibrer votre portefeuille de finances personnelles. Bien que différentes personnes aient des priorités divergentes, économiser de l’argent supplémentaire pour les urgences est une sage décision pour tous. Avec de multiples obligations mensuelles telles que l’IME pour les prêts immobiliers ainsi que les dépenses quotidiennes essentielles, les avantages de la réduction de la charge EMI ne peuvent pas être suffisamment soulignés.

Taux d’intérêt plus bas

Au cours de la dernière année, les taux d’intérêt sur les prêts immobiliers ont atteint un plancher et sont actuellement au plus bas depuis dix ans. Avec un peu d’ingénierie financière, vous pouvez réellement réduire votre EMI. Ainsi, que vous ayez bénéficié d’un prêt avant octobre 2019 ou que vous gériez un prêt immobilier supérieur à 8,5% par an, il y a de bonnes chances d’obtenir une réduction de taux d’intérêt de 100 pb. Cependant, au cas où vous auriez opté pour le récent moratoire de RBI, il sera difficile de finaliser une option de refinancement.

Contactez le prêteur existant

Il est toujours recommandé de contacter d’abord votre prêteur existant et de demander une concession de taux sur la base de votre relation existante et de vos antécédents de remboursement. De plus, vous n’avez pas besoin de documents pour initier des demandes auprès du prêteur actuel. Vous pouvez contacter votre banque en ligne et partager votre demande, un peu avec force, c’est-à-dire partager des informations sur le marché concurrentiel. De plus, si vous gérez une variante à taux fixe ou un ancien prêt lié au MCLR, le passage à un indice de référence externe tel que le taux lié au repo réduira le taux d’intérêt. Le prêteur facturera des frais nominaux pour la conversion et les nouveaux taux seront attribués selon le taux lié aux pensions en vigueur.

Renégocier avec un prêteur existant est toujours l’option prioritaire. Une illustration: Un prêt de 1 crore de Rs à un taux d’intérêt de 8,5% et un ténor en cours de 15 ans, porte un EMI de Rs 98,474. Lorsqu’il est réévalué à 6,75%, l’EMI est de 88,491 Rs. Une économie mensuelle de Rs 10 000.

Demander un transfert de prêt

Si la demande de réduction de taux n’a pas été acceptée par votre banque existante, recherchez un autre prêteur approprié. Recherchez des services post-décaissement et un service client numérique réactif en plus du taux d’intérêt plus bas. Avec votre nouveau prêteur, communiquez clairement les conditions et les exigences de votre prêt. Un nouveau contrat de prêt sera fourni et des frais de traitement et des frais administratifs seront appliqués.

Alors, faites le calcul, calculez les économies et informez spécifiquement le prêteur de votre intention, c’est-à-dire si vous recherchez une réduction de l’IME et une prolongation de la durée, ou un complément pour la consolidation de la dette ou la réduction du capital.

Exemple de référence précédent: Si votre âge permet une extension de cinq ans du ténor de 15 ans à 20 ans, le prêt de crore Rs 1 @ 6,75% signifiera un EMI aussi bas que Rs 76,036, résultant en une énorme économie mensuelle de Rs 20000 .

Complément de prêt immobilier à effet de levier

Les IME pour les prêts personnels, les prêts automobiles sont tarifés à des taux d’intérêt plus élevés (9 à 12% par an) contre 6,75% pour les prêts immobiliers. Le report des soldes des cartes de crédit est l’une des sources de financement les plus coûteuses (18% -30% par an).

Si l’âge et le revenu le permettent, un EMI de Rs 98 847 garantira un prêt de Rs 1,3 crore @ 6,75% avec une durée de 20 ans. D’où un déblocage de Rs 30 lakh pour carrer les installations les plus chères, puis une possibilité de surplus pour un fonds de prévoyance.

Attendez-vous à des obstacles Covid

En raison du verrouillage, les banques travaillent avec une force physique limitée. Il n’est pas possible de se rendre personnellement dans une banque pour partager la demande de transfert de solde et pour déposer une demande de certificat de non-objection (NOC). En outre, le nouveau prêteur doit procéder à une évaluation de la propriété et à une vérification juridique avant d’autoriser une sanction de prêt. Toutes ces étapes nécessitent une intervention manuelle. Préparez-vous donc aux retards spécifiques à Covid.

L’écrivain est fondateur et MD, MyMoneyMantra.com

