Prêts MPME de 59 minutes du PM Modi : hausse marginale des prêts sanctionnés ; ce nombre vaut Rs 63k crore déboursé

Crédit et financement pour les MPME : Le programme d’approbation de prêt en 59 minutes, lancé par le Premier ministre Narendra Modi en novembre 2018, avait sanctionné 2 32 677 prêts impliquant 77 343 crores de roupies, au 2 août 2021. Cela n’a augmenté que de 0,54 % par rapport aux 2 31 425 prêts impliquant Rs 76 670 crore sanctionnés au 30 avril 2021, avait rapporté Financial Express Online. Sur les prêts sanctionnés, 93% des prêts – 2 16 841 impliquant Rs 63 157 crore ont été décaissés, selon les données en ligne disponibles du ministère des MPME. Le programme compte actuellement SBI, Bank of Baroda, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Punjab National Bank, IDFC First Bank, etc., parmi ses banques partenaires.

Il est important de noter que la croissance des prêts sanctionnés était restée jusqu’à présent à un chiffre tandis que le taux de décaissement restait supérieur à 90 %. Le décaissement actuel via le programme de prêt de 59 minutes représentait 6,14% du crédit bancaire brut de 10,27 lakh crore Rs aux micro et petites entreprises en mai 2021, selon les données du bulletin de mai de RBI. Cependant, la croissance trimestrielle des demandes de prêts sanctionnés pour l’année dernière n’était également que d’environ 5 pour cent ou moins.

« La sensibilisation au programme parmi les MPME est le plus grand défi. Cette année, nous visons à sensibiliser davantage ce public cible. Alors que le nombre de prêts sanctionnés et décaissés augmente mais nous n’avons encore touché que la pointe de l’iceberg car le marché est énorme… Ici aussi, la sensibilisation des banques est importante pour s’assurer que les sanctions et les décaissements ont lieu. Le nombre que nous avons touché est assez petit par rapport au marché devant nous. Nous avons à peine touché 1% des 6,3 millions de MPME en Inde grâce à ce programme », a déclaré Jinand Shah, directeur général de Online PSB Loans qui gère le programme de prêt de 59 minutes de SIDBI à Financial Express Online en avril de cette année.

Le programme permet des prêts à terme et des prêts de fonds de roulement, ainsi que des prêts Mudra aux MPME pour l’achat d’installations et de machines, la mise à niveau technologique, l’expansion de produits, l’achat de matières premières, le développement d’infrastructures, etc. L’approbation de principe des prêts à terme et des prêts de fonds de roulement s’étend de Rs 1 lakh à Rs 5 crore, la limite de crédit dans le cadre des prêts Mudra peut aller jusqu’à Rs 10 lakh. Les prêts Mudra offerts jusqu’à 50 000 Rs sont appelés prêts Shishu, entre plus de 50 000 Rs et jusqu’à 5 lakh Rs sont des prêts Kishore, et au-dessus de 5 lakh Rs et jusqu’à 10 lakh Rs sont des prêts Tarun.

