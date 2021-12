Prêts MPME de 59 minutes du PM Modi: prêts de 2,36 lakh en 3 ans mais seulement autant sanctionnés au cours des 12 derniers mois

Des prêts de 2,20 lakhs d’un montant de Rs 64 544 crore ont été décaissés au 30 novembre 2021. (Image: Pixabay)

Crédit et financement pour les MPME : Le programme d’approbation de prêt de 59 minutes par SIDBI pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), qui a achevé ses trois années de fonctionnement en novembre, avait sanctionné des prêts de 2,36 lakh impliquant 79 149 crores de Rs au 30 novembre 2021. prêts, 2,20 prêts lakh (93 pour cent) s’élevant à Rs 64 544 crore ont été décaissés. Lancé en novembre 2018 par le Premier ministre Narendra Modi, le programme fournirait une approbation de principe aux demandes de prêt à terme ou de prêt de fonds de roulement de Rs 1 crore à Rs 5 crore, même si l’approbation ne garantit pas le décaissement du crédit.

Il est important de noter que 2 16 503 prêts impliquant 68 742 crores de roupies avaient déjà été sanctionnés au 30 novembre 2020, ce qui indique que seulement 20 000 prêts environ ont été sanctionnés au cours des 12 derniers mois. Les nouveaux prêts sanctionnés de novembre de l’année dernière à novembre de cette année ont représenté une croissance de 9 % du total des prêts sanctionnés de 2,16 lakh à 2,36 lakh. Cela montrait que 91 pour cent du total des prêts sanctionnés à ce jour provenaient des deux premières années.

Le PDG de Prêts PSB en ligne, Jinand Shah, n’était pas disponible pour des commentaires immédiats. La plateforme exploite le programme d’approbation de prêt en 59 minutes.

La perturbation causée par Covid dans les processus de production des MPME pourrait être l’une des raisons, même si pendant la deuxième vague, la fabrication et l’activité économique globale n’ont pas été complètement arrêtées. Shah avait déclaré à Financial Express Online dans une interview précédente que le programme voudrait doubler les prêts de 2,29 lakh sanctionnés en avril 2021 ou atteindre 5 prêts sanctionnés lakh d’ici la fin de cette année.

« Nos objectifs sont assez élevés mais nous aimerions atteindre le double du nombre de prêts sanctionnés actuels ou au moins 5 lakhs d’ici la fin de cette année et 10-15 lakhs d’ici la fin de l’année prochaine de prêts sanctionnés et 10-15 lakhs d’ici la fin de l’année prochaine de prêts sanctionnés. Cet objectif est atteignable si les MPME connaissent le programme et commencent à postuler, elles peuvent accéder au crédit car les banques doivent de toute façon prêter de l’argent aux MPME car il s’agit d’un secteur prioritaire. S’ils reçoivent des propositions qualifiées et vérifiées numériquement, ils voudront prêter », avait déclaré Shah.

Le programme a été initialement lancé pour offrir des crédits allant jusqu’à 1 crore de Rs, mais plusieurs banques, dont la State Bank of India, l’Andhra Bank, la Corporation Bank, l’Oriental Bank of Commerce et l’Union Bank of India, ont augmenté la limite de crédit à 5 crore de Rs en juillet 2019 Le taux d’intérêt prélevé était de 8,5% et la plate-forme est intégrée au Fonds de garantie de crédit du gouvernement pour les micro et petites entreprises (CGTMSE) pour vérifier l’éligibilité des emprunteurs.

« Il nous a fallu plus de deux semaines pour que le prêt soit sanctionné tandis que le décaissement a eu lieu la semaine suivante. La banque avait initialement rejeté notre demande en invoquant l’absence des bons documents, même si nous avons soumis les mêmes conformément aux exigences. Sur la base des suggestions de la banque, nous avons réessayé de postuler et avons pu nous en sortir. Nous voudrions que le processus de sanction soit réduit à deux ou trois jours afin que le crédit soit accessible plus rapidement en cas de problème », avait déclaré à Financial Express Online un fournisseur de produits pharmaceutiques et chef d’une association locale de sociétés pharmaceutiques sous l’anonymat. partageant son expérience d’accès au crédit dans le cadre du programme.

