Prêts MPME : HDFC Bank, Mastercard, USAID, DFC offrent une facilité de crédit de 100 millions de dollars aux PME et aux femmes entrepreneurs

Crédit et financement pour les MPME : HDFC Bank, Mastercard, la Development Finance Corporation (DFC) du gouvernement américain et l’agence indépendante qui administre l’aide étrangère civile — l’Agence américaine pour le développement international (USAID) a lancé jeudi une facilité de crédit de 100 millions de dollars pour aider les petites entreprises indiennes à répondre à leurs besoins de numérisation et récupération de l’impact du Covid. L’aide serait exclusivement disponible pour les nouveaux propriétaires de petites entreprises à crédit, dont au moins 50 pour cent de femmes entrepreneurs.

« Les femmes ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie de Covid-19, confrontées à des difficultés économiques qui affectent directement les moyens de subsistance de leurs familles et communautés. Grâce à ce partenariat, l’USAID contribuera à faciliter l’accès au financement et à soutenir le parcours de numérisation pour les petites entreprises et les entrepreneurs appartenant à des femmes afin de les aider à se remettre de la pandémie et à atteindre leur plein potentiel », a déclaré Veena Reddy, directrice de mission, USAID Inde dans un communiqué. .

Dans le cadre de ce partenariat, HDFC Bank a déclaré qu’elle ira au-delà de sa clientèle existante pour mettre au moins 50 % de cette facilité de crédit à la disposition des « nouveaux emprunteurs de petites entreprises », avec un objectif d’au moins 50 % de la facilité utilisé pour des prêts aux femmes entrepreneurs par le biais de son réseau de succursales à travers l’Inde. D’autre part, grâce à des collaborations avec la Confédération de l’industrie indienne (CII) et la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT), Mastercard offrira une formation et une éducation aux propriétaires de petites entreprises sur leurs options de numérisation.

Selon le communiqué, Mastercard Center for Inclusive Growth aidera également les entreprises à augmenter leurs revenus grâce à différents programmes de formation philanthropique, dans le cadre de l’engagement de Mastercard Rs 250 crores pour permettre aux petites entreprises indiennes de se remettre de la pandémie. La DFC et l’USAID faciliteront l’extension du soutien au crédit en « réduisant les risques des prêts de la HDFC Bank » aux propriétaires de petites entreprises. L’investissement de DFC soutient son initiative 2X pour les femmes, par laquelle l’agence investit dans des projets appartenant à des femmes, dirigés par des femmes, ou fournissant un produit ou un service qui autonomise les femmes.

Alors que les données du gouvernement sur le nombre de MPME et d’unités dirigées par des femmes touchées ou fermées en raison de la pandémie n’étaient pas disponibles jusqu’à présent, un grand nombre de ces entreprises auraient été confrontées à la fermeture temporaire d’unités de production, à des pertes d’emplois et à un impact grave. sur le fonds de roulement. Financial Express Online avait rapporté le mois dernier, citant des données de la plate-forme de banque d’investissement en ligne SMERGERS, que sur le total de 1,65 lakh d’entreprises mises en vente sur la plate-forme, 52 000 sont entrées à bord à partir du 1er avril 2020, dont 7 000 sont des listes vérifiées ou approuvées. . En fait, avant Covid, la moyenne quotidienne des entreprises mises en vente était de 10, qui est passée à 20 avant la deuxième vague, et était sur le point de franchir 25 en septembre.

