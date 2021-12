Prêts MPME : les comptes restructurés par les PSB bondissent de 58% en près de deux ans de Covid

Le 5 mai, la banque centrale avait annoncé le deuxième tour de restructuration des prêts pour ceux qui n’avaient pas entrepris la même chose au premier tour. (Image: Pixabay

Crédit et financement pour les MPME : Les comptes de prêt des MPME restructurés par les banques du secteur public (PSB) ont bondi de 58% en près de deux ans de pandémie, selon les données du gouvernement. De 6,19 comptes de prêt lakh impliquant Rs 22 650 crore restructurés au 31 janvier 2020, le nombre est passé à 9,8 lakh comptes s’élevant à Rs 58 524 crore au 26 novembre 2021. Les données de janvier 2020 ont été partagées par l’ancien ministère des Finances MoS Anurag Thakur au Rajya Sabha en mars 2020 et les dernières informations ont été partagées par l’actuel MoS Bhagwat Karad lundi en réponse à une question écrite.

Outre les prêts aux MPME, « selon les contributions reçues des PSB, un plan de résolution/une restructuration a été mis en œuvre dans des comptes de prêt de 8,5 lakh d’emprunteurs individuels pour un montant de Rs 60 662 crore au 15 novembre 2021 », a déclaré le ministre.

Alors que Karad a déclaré que 9,8 lakhs de comptes de prêts MPME étaient structurés au 26 novembre 2021, mais selon le ministre des MPME Narayan Rane, « 13,06 lakhs de comptes de prêts MPME d’un montant total de Rs 55 333 crore ont été restructurés par les banques du secteur public ». Les données ont été partagées par Rane dans le Lok Sabha en juillet de cette année.

Il est important de noter que le bond des comptes MPME restructurés par les PSB de janvier de l’année dernière à aujourd’hui peut sembler moins important par rapport à une augmentation de 23 fois, passant de 26 190 prêts MPME restructurés lors du plan de restructuration de janvier 2019 par la Reserve Bank of India (RBI) aux niveaux de janvier 2020 , a montré les données d’un rapport Care Ratings en juillet 2021 analysant le rapport sur la stabilité financière de RBI publié en juillet de cette année.

« Le saut de janvier 2020 à novembre 2021 ne pouvait pas être entièrement dû à Covid. La pandémie ne pourrait être que l’une des raisons, car la croissance de janvier 2019 à janvier 2020 était assez élevée. En fait, cela a montré une baisse du taux de croissance des comptes restructurés. Malgré le plan de restructuration de RBI, si les prêts restructurés depuis janvier 2020 sont inférieurs à ceux de janvier 2019, cela signifie que des facteurs (pas clairement connus) qui avaient joué le rôle plus tôt n’auraient pas joué le même rôle en 2020-21. Il est également possible que des programmes comme ECLGS aient aidé les MPME à éviter la restructuration », a déclaré à Financial Express Online le professeur MH Bala Subrahmanya – Département des études de gestion, Institut indien des sciences, Bangalore.

« La différence de volume de prêts restructurés de janvier 2019 à janvier 2020, puis jusqu’en novembre 2021, pourrait également être due à des programmes comme ECLGS qui ont aidé les MPME à éviter la restructuration. Au lieu d’opter pour la restructuration, les MPME avaient envisagé d’opter pour l’ECLGS pour avoir accès à un crédit prêt à rester en vie pendant les deux à trois prochaines années. Les comptes restructurés sont traités comme stressés. ECLGS vous aide à éviter cette étiquette sur votre entreprise », a déclaré à Financial Express Online un banquier qui a demandé l’anonymat.

Il est important de noter que la RBI en juin de cette année avait doublé la limite de restructuration des prêts pour les MPME, les petites entreprises et les particuliers à des fins commerciales, passant de Rs 25 crore à Rs 25 crore dans le cadre de résolution 2.0. Le 5 mai, la banque centrale avait annoncé le deuxième tour de restructuration des prêts pour ceux qui n’avaient pas entrepris la même chose au premier tour.

Dans le cadre du programme ECLGS, 64,4% (Rs 2,90 lakh crore) de la limite totale du programme de Rs 4,5 lakh crore, qui a été prolongée de Rs 3 lakh crore en juin de cette année, a été sanctionné jusqu’à présent. L’information a été partagée par le Premier ministre Narendra Modi lors d’un événement virtuel à la fin du mois dernier.

