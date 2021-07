Prêts Mudra : le programme pour animaux de compagnie de PM Modi verse 87 % du montant sanctionné aux micro-entreprises au premier trimestre de l’exercice 22

Le programme PMMY est responsable du refinancement de tous les financiers du dernier kilomètre tels que les NBFC, les institutions de microfinance, les sociétés, les fiducies, les sociétés de la section 8, les petites banques financières et les banques rurales régionales. (Fichier express/Gurmeet Singh)

Crédit et financement pour les MPME : Le programme de promotion du travail indépendant et de l’entrepreneuriat Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), lancé par le Premier ministre Modi en 2015, a décaissé 87% du montant du prêt sanctionné au cours du premier trimestre de l’exercice (AF) 2021-2022. Sur le montant du prêt crore de Rs 44125,74 impliqué dans 76,69,969 demandes de prêt Mudra, le montant du prêt crore Rs 38668.03 a été décaissé en un peu plus de la période de trois mois allant du 1er avril au 9 juillet 2021, selon les données provisoires disponibles avec PMMY. Le taux de décaissement pour l’exercice précédent FY21, cependant, était tombé à 94,7 pour cent contre 97,6 pour cent au cours de l’exercice 20, qui avait légèrement augmenté par rapport à 97 pour cent au cours de l’exercice 19.

«Il n’y avait presque pas eu d’activité commerciale au cours des trois ou quatre premiers mois de l’exercice précédent en raison du verrouillage. Même après cela, les gens ne voulaient pas démarrer leur nouvelle entreprise au milieu de l’incertitude qui régnait dans l’écosystème. Malgré cela, le nombre de prêts sanctionnés reste important et la baisse est très marginale en raison de Covid et du verrouillage », avait déclaré à Financial Express Online Mukesh Mohan Gupta, président de la Chambre des micro, petites et moyennes entreprises indiennes (CIMSME).

PMMY a été lancé le 8 avril 2015 pour fournir un crédit jusqu’à 50 000 Rs sous couverture Shishu suivi de prêts d’une valeur de 50 000 Rs – 5 lakh sous la couverture Kishor et de 5 lakh Rs – 10 lakh Rs sous la couverture Tarun aux non-sociétés, non -les micro et petites entreprises agricoles. Le programme a été lancé pour relever le défi du manque de soutien financier dans la croissance du secteur des petites entreprises non constituées en sociétés. Selon le programme, plus de 90 pour cent du secteur, qui comprend des millions d’entreprises individuelles ou en partenariat, y compris de petites unités de fabrication, des unités du secteur des services, des commerçants, des vendeurs de fruits/légumes, des chauffeurs de camion, des unités de restauration, des ateliers de réparation, des opérateurs de machines , les petites industries, les artisans, les transformateurs alimentaires et autres, dans les zones rurales et urbaines, n’ont pas accès aux sources formelles de financement.

Il est important de noter que la part des MPE dans le crédit bancaire brut de l’Inde n’était que de 9,7 % en avril de cette année – en baisse pour le quatrième mois consécutif de 12,11 % en décembre 2020, la part des MPE s’est contractée à 12,09 % en janvier 2021, 11,8 %. cent en février, 11,3 pour cent en mars. Le crédit bancaire brut global en avril 2021 s’élevait à Rs 108,60 crore lakh, selon le bulletin de juin de la RBI. De plus, le crédit bancaire déployé pour les MPE en avril avait connu une croissance négative, pour la première fois depuis la frappe de Covid l’année dernière, à Rs 10,60 lakh crore, en baisse de 2,2% par rapport à Rs 10,84 lakh crore en avril 2020.

Le régime PMMY est responsable du refinancement de tous les financiers du dernier kilomètre tels que les sociétés de financement non bancaires, les institutions de microfinance, les sociétés, les fiducies, les sociétés de la section 8 [formerly Section 25], les petites banques de financement et les banques rurales régionales impliquées dans les prêts aux petites entreprises dans les secteurs de la fabrication, du commerce, des services et des activités agro-alliées.

