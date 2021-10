Prêts Mudra : les banques décaissent près de 100 % du montant sanctionné au premier semestre de l’exercice 22 alors même que les inquiétudes concernant le NPA persistent

Pour l’exercice en cours, un objectif de sanction de Rs 3,00 lakh crore a été fixé pour les établissements de crédit membres.

Crédit et financement pour les MPME : Les décaissements de crédit par les prêteurs publics et privés, les petites banques de financement, les sociétés financières non bancaires et d’autres établissements de crédit dans le cadre du programme de prêts Mudra s’élevaient à 95 % du montant sanctionné au cours du premier semestre de l’exercice 2021-2022. , les données officielles ont montré. Le programme de promotion du travail indépendant et de l’entrepreneuriat Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), lancé par le Premier ministre Narendra Modi en 2015, est dédié aux micro-entreprises, qui sont généralement des entreprises propriétaires au bas de la pyramide entrepreneuriale, cherchant des prêts jusqu’à Rs 10. lakh. Le taux de décaissement pour le premier trimestre de l’exercice 22 s’était élevé à 87 pour cent du montant sanctionné.

Sur 1,13 crore de Rs lakh impliqué dans 2,03 prêts de crore sanctionnés, des prêts de crore de Rs 1,07 lakh ont été décaissés du 1er avril au 8 octobre, selon les données provisoires sur le portail du programme. Le taux de décaissement pour l’EX21 précédent, cependant, était tombé à 94,7 % contre 97,6 % pour l’EX20, qui avait légèrement augmenté par rapport à 97 % pour l’EX19.

«Alors que les prêts sont décaissés, mais si vous êtes vraiment au fond des décaissements, la situation de base est que la majorité de ces emprunteurs ne sont pas ceux qui le méritent vraiment, mais des personnes qui ont été dans le réseau ou le cercle étroit des employés des banques. D’après ce que j’ai étudié, les emprunteurs méritants ont du mal à obtenir des prêts. C’est la raison pour laquelle un grand nombre de prêts Mudra ne seront pas récupérés. L’intention derrière le prêt Mudra n’est pas remplie par les banques », a déclaré Jacob Crasta, président du fabricant de chambres d’essais environnementaux CM Envirosystems et fondateur-directeur de l’Alliance des MPME indiennes à Financial Express Online. L’Alliance des MPME indiennes, vieille de trois ans, a été lancée par l’ancien secrétaire des MPME, Dinesh Rai.

Le taux élevé de décaissements a pris de l’importance dans un contexte de croissance des prêts Mudra se transformant en actifs non productifs en raison de l’impact de Covid sur la capacité de remboursement des emprunteurs. Par exemple, les NPA bruts pour tous les prêteurs, y compris les banques publiques, les banques privées et les petites banques financières du Maharashtra ont augmenté jusqu’à 22% à la fin juin 2021 contre 14,94 % à la fin juin de l’année dernière, avait rapporté The Indian Express la dernière fois. mois citant les banquiers et analyse des données des comités de banquiers au niveau de l’État. Les prêts Mudra en cours du Maharashtra s’élevaient à 24 850 crores de Rs, tandis que le total des NPA valait 5 521 crores de Rs.

« À cause de Covid, même les grandes et moyennes entreprises ont du mal à rembourser leurs prêts. Le problème est aigu dans les prêts Mudra destinés aux micro et petites entreprises. Le stress du NPA était attendu alors même que les banques ont été invitées à déployer des prêts. Ainsi, les banques doivent de toute façon débourser des crédits dans le cadre de ces programmes, tandis que le gouvernement doit veiller à ce que les entreprises aient accès au crédit par l’intermédiaire des banques », a déclaré DK Aggarwal, président et directeur général de SMC Investments and Advisors à Financial Express Online.

Dans l’ensemble, on estime que la proportion de NPA des banques du secteur public a augmenté de plus de trois fois à la fin juin 2021 par rapport à l’exercice 20, selon le reportage citant des banquiers. Pour les données disponibles jusqu’à fin mars 2021 pour le Chhattisgarh, les NPA étaient à Rs 442,56 crore ou 9,8% des décaissements s’élevant à Rs 4 518,01 crore au 31 mars 2021, par rapport aux NPA de Rs 320,12 crore ou 12,55 %. des décaissements de Rs 2551,24 crore au 31 mars 2020.

« Alors que les grandes entreprises ont la capacité de se rétablir, les micro-entreprises mettront plus de temps à se remettre de l’impact de Covid en termes de revenus ou de revenus. En conséquence, les remboursements de prêts ont été difficiles pour ces emprunteurs et, par conséquent, il est également difficile pour les banques d’éviter le risque de NPA. Il y a un dilemme pour les banques car elles doivent continuer à prêter d’une part et également contrôler les NPA qui en découlent d’autre part. Ainsi, les banques sont également responsables des défauts de paiement », a déclaré à Financial Express Online un ancien banquier d’une banque du secteur public.

Pour l’exercice en cours, un objectif de sanction de 3 lakh crore de Rs a été fixé pour les établissements de crédit membres, a déclaré le ministre des Finances Nirmala Sitharaman en août de cette année dans un communiqué. Il est important de noter que le montant sanctionné au cours des trois derniers exercices a déjà dépassé l’objectif de l’exercice actuel – Rs 3,21 crore lakh sanctionné en FY19, Rs 3,37 lakh crore en FY20 et Rs 3,21 lakh crore en FY21. À la fin mars 2021, plus de 29,55 crores de prêts Mudra s’élevant à Rs 15,52 lakh crore ont été sanctionnés depuis le lancement du programme.

