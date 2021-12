Prêts personnels à partir de 8,9% – Découvrez les dernières offres de 25 grandes banques

Nous examinons 25 banques qui offrent actuellement les taux d’intérêt les plus bas sur les prêts personnels de Rs 5 lakh pour une durée de cinq ans, et les IME indicatifs que vous devrez payer.

Les prêts personnels sont comme notre meilleur ami lorsque nous avons besoin de fonds pour répondre à un besoin urgent ou gérer une urgence à la maison. Ils sont l’un des prêts les plus faciles à obtenir lorsque vous n’avez aucune garantie à offrir. Il s’agit d’un prêt non garanti où les prêteurs vérifient vos revenus et votre pointage de crédit pour sanctionner les fonds. Vous pouvez obtenir un prêt personnel pour tout besoin immédiat tel que mariage, rénovation domiciliaire, urgence médicale, éducation, etc.

L’une des caractéristiques les plus intéressantes d’un prêt personnel est son délai de décaissement. L’obtention d’un prêt personnel peut prendre des heures pour les clients pré-approuvés à quelques jours pour d’autres selon votre profil. De nombreuses banques et autres prêteurs promettent de débourser des prêts personnels dans la semaine. Ainsi, si votre pointage de crédit est sain et que vous répondez également aux critères d’éligibilité, alors bénéficier d’un prêt personnel devient sans tracas.

De plus, c’est une bonne idée de comparer les taux d’intérêt des prêts personnels qui peuvent varier d’un prêteur à l’autre. Un prêt personnel est disponible à un taux d’intérêt plus élevé. Par conséquent, il est conseillé de comparer les prêteurs et de calculer leurs taux d’intérêt ainsi que le temps de traitement et d’autres facilités et frais cachés avant de vous engager dans un accord juridique, selon Bankbazaar.com.

Souvent, les personnes salariées sont préférées par les institutions financières pour sanctionner les prêts personnels, mais d’autres avec des antécédents de crédit propres peuvent également en bénéficier. Il vous suffit de remplir une demande de prêt et de soumettre tous les documents pertinents vérifiant vos informations personnelles, professionnelles et de revenus.

Vous devez également faire preuve de diligence raisonnable quant à votre stabilité financière et à la manière dont vous allez gérer les remboursements mensuels. N’oubliez pas que les taux d’intérêt vont être plus élevés, donc les retards de paiement ou les défauts de paiement peuvent coûter cher à votre pointage de crédit. Il est indispensable d’effectuer les paiements en temps opportun pour éviter d’être répertorié comme défaillant.

Les salariés peuvent bénéficier de prêts personnels en soumettant des fiches de paie de 3 mois, le formulaire 16 et les déclarations de revenus de l’année précédente, tandis que les travailleurs indépendants doivent présenter des états financiers vérifiés ainsi que le RTI des deux dernières années.

Pour les travailleurs indépendants, leur entreprise doit être en activité depuis au moins deux ans. Les professionnels tels que les médecins, les CA, etc. doivent également détenir un permis d’exercice pour être admissibles aux prêts personnels.

Pour éviter le stress financier, il est bon de contracter un prêt personnel que vous pouvez servir confortablement et rembourser via les IME. Cela n’a vraiment aucun sens de bénéficier d’un prêt personnel d’un montant plus important et d’augmenter vos risques de retard de paiement et de défaut de paiement.

De nos jours, un calculateur EMI de prêt personnel est disponible en ligne. Vous pouvez calculer la mensualité équivalente (EMI) en soumettant des détails tels que le montant, les taux d’intérêt et la durée d’occupation.

Voici 25 banques qui offrent actuellement les taux d’intérêt les plus bas sur les prêts personnels de Rs 5 lakh pour une durée de cinq ans et les EMI indicatifs que vous devrez payer. N’oubliez pas que les taux d’intérêt qui vous sont applicables pourraient être plus élevés en fonction du montant de votre prêt, de la durée de votre prêt, de votre cote de crédit, etc.

Taux d’intérêt et frais sur le prêt personnel de Rs 5 Lakh

Compilé par BankBazaar.com

Remarque : taux d’intérêt sur les prêts personnels pour toutes les banques publiques et privées répertoriées (ESB) pris en compte pour la compilation des données ; Les banques dont les données ne sont pas disponibles sur leur site Internet ne sont pas prises en compte. Données collectées sur le site Web de la banque respective au 28 décembre 2021. Les banques sont répertoriées par ordre croissant sur la base du taux d’intérêt, c’est-à-dire que la banque offrant le taux d’intérêt le plus bas sur les prêts personnels est placée en haut et le plus élevé en bas. L’IME est calculé sur la base du taux d’intérêt mentionné dans le tableau pour le prêt Rs 5 Lac avec une durée de 5 ans (les frais de traitement et autres sont supposés être nuls pour le calcul de l’IME) ; Les intérêts et frais mentionnés dans le tableau sont indicatifs et peuvent varier en fonction des conditions générales de la banque. * Taux d’intérêt en rack ; ** TAP min du 21 juillet au 21 septembre ; *^pour les seniors”

