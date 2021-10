PrettyLittleThing ouvre officiellement les portes de son premier hôtel au Royaume-Uni

Les réservations pour le PrettyLittleThing Hotel sont actuellement en attente.

En raison des restrictions de voyage, la demande de séjours a augmenté d’un étonnant 14 400 % au Royaume-Uni au cours de la dernière année, ce qui a conduit à la vente de maisons dans tout le pays.

PrettyLittleThing a annoncé l’ouverture de son propre hôtel au Royaume-Uni.

En juin, le détaillant de mode rapide a organisé un concours pour les lève-tôt pour gagner un séjour à l’hôtel pour deux nuits.

Le concours a attiré plus de 49 000 entrées et maintenant les portes ont été ouvertes à la maison de séjour de luxe de plusieurs millions de livres.

Image : @prettylittlething.

Situé à Oxford, le design intérieur du PrettyLittleThing Hotel comprend des éléments de cuisine et des meubles sombres et élégants, ainsi que les accessoires roses emblématiques du détaillant ainsi qu’une piscine.

Outre les intérieurs, un séjour au PrettyLittleThing Hotel comprend un itinéraire pour aider les clients à s’asseoir et à se détendre.

Un séjour à l’hôtel PrettyLittleThing comprend : une masterclass de cocktails, une lecture de cartes de tarot, un cinéma et une restauration en plein air, du yoga, des soins et des équipements de spa, un chef privé et une restauration de luxe, un karaoké et plus encore.

